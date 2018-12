Pijana kobieta przejechała dziewczynce po stopie





Foto: Shutterstock | Video: Google Earth Pijana kobieta przejechała po stopie 9-latki

Ponad 2,6 promila alkoholu miała w organizmie 49-latka, która na przejściu dla pieszych przejechała po stopie 9-letniej dziewczynki. Co więcej, sama wiozła w tym czasie swoje 7-letnie dziecko.

Patrol wrocławskiej drogówki został wezwany na ulicę Główną, gdzie - jak wynikało ze zgłoszenia - kierująca samochodem kobieta najechała na przejściu dla pieszych na stopę dziecka.

Pijana matka

Pijana 23-latka spacerowała po autostradzie. Wcześniej mogła jechać na naczepie Kobietę... czytaj dalej » - Funkcjonariusze podczas rozmowy z 49-latką wyczuli od niej silną woń alkoholu. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że kierująca ma ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie. Okazało się również, że znajdując się w takim stanie, przewoziła będące pod jej opieką 7-letnie dziecko - informuje Monika Perec z zespołu prasowego wrocławskiej policji.

Dziewczynka została przetransportowana do szpitala. Na szczęście skończyło się tylko na obrzęku stopy i szybko mogła wrócić do domu.

Do domu nie wróciła za to pijana 49-latka. Została zatrzymana przez policję, po czym trafiła do aresztu. Jej córkę przekazano pod opiekę innego członka rodziny.

O dalszym losie kobiety zadecyduje sąd.