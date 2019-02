Opieka dla niepełnosprawnych, wytchnienie dla ich bliskich

Na razie są dwa, ale ma powstać ich znacznie więcej. Specjalnie dostosowane pokoje, które mają zapewnić jak największy komfort korzystającym z nich osobom niepełnosprawnym. W tym czasie ich opiekunowie będą mogli odpocząć. - Chcemy dać im taką szansę - tłumaczy prezes fundacji "Potrafię Pomóc", która - wraz z miastem Wrocław - organizuje pokoje wytchnień.

Mieszkanie wytchnień znajduje się w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci Fundacji "Potrafię Pomóc" przy ulicy Horbaczewskiego we Wrocławiu. Składa się z dwóch pokojów wytchnień, pokoju dla opiekuna, łazienki i kuchni.

- Nasze pokoje wytchnień są skierowane do wszystkich osób z niepełnosprawnością głęboką zarówno ruchową, jak i intelektualną. Będziemy przygotowani do tego, żeby zaopiekować się osobami, które wymagają karmienia dojelitowego, jak i wspomagania oddychania. To wysokospecjalistyczna opieka, ale te rodziny na to zasługują – mówił prezes fundacji Adam Komar podczas dnia otwartego wrocławskiego mieszkania wytchnień.

Potrzebujący będą mogli liczyć na trwającą do tygodnia bezpłatną opiekę specjalistów. W tym czasie stały opiekun, rodzic czy krewny, będzie mógł zająć się swoimi najważniejszymi sprawami albo po prostu odpocząć. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń i kwalifikacja medyczna. Pierwsze osoby z pokojów wytchnień skorzystać będą mogły już w kwietniu.

Rzecznik prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnością Bartłomiej Skrzyński zwrócił uwagę, że akcent jest położony nie tylko na osoby z niepełnosprawnością, ale także na tych, dzięki którym na co dzień takie osoby funkcjonują.

- Na pierwszym miejscu mówi się o niepełnosprawnych, a zapomina się o tych, którzy się nimi opiekują. Często są to dramaty życiowe, kończące się nawet śmiercią, czy zbiorowym samobójstwem. Chcemy dać szansę, światełko w tunelu, by rodziny mogły odpocząć, by podreperować zdrowie, albo po prostu pójść do kina - mówił reporterce TVN24 prezes fundacji.

Pokoje dostępne będą dla osób z Wrocławia i Dolnego Śląska, a także z innych rejonów Polski. Fundacja szacuje, że rocznie z takiej opieki skorzysta 100 rodzin.

Mieszkanie wyposażone jest m.in. w system szynowy, który pomaga w transporcie osób z niepełnosprawnością ruchową, przystosowaną łazienkę, łóżko rehabilitacyjne czy kuchnię dostosowaną do potrzeb osób z zaburzeniami odżywiania. Są też kamery monitoringu, a widok z nich - po zalogowaniu się - rodziny mogą "podglądać" na żywo. Tak, by mieć pewność co dzieje się z ich bliskimi.

Remont, którego koszt to ok. 150 tys. zł, zostanie sfinansowany dzięki zbiórce za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl, darowiznom od firm i osób prywatnych oraz środkom własnym fundacji.

Opiekę fundacja organizuje we współpracy z władzami Wrocławia.

W 2020 r. w budynku przy ul. Horbaczewskiego fundacja planuje otworzyć rehabilitacyjno-konsultacyjne centrum specjalistyczne, w którym pomoc znajdą osoby urodzone z chorobami rzadkimi. Docelowo chce wybudować do 2023 r. kompleks "Potrafię pomóc" z pierwszym w Polsce domem samodzielności dla osób z zespołem Pradera-Williego, potocznie zwanym chorobą wiecznego głodu.

