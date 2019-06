Ojciec zostawił śpiącego siedmiolatka w rozgrzanym aucie i poszedł do sklepu





»

Przed jednym z supermarketów we Wrocławiu klienci sklepu zauważyli dziecko śpiące w zamkniętym aucie. Na zewnątrz temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza. Dopiero po wielokrotnym, mocnym stukaniu w szybę 7-latek się obudził i otworzył drzwi. Był cały zlany potem, nie do końca świadomy, co się stało. Według relacji świadków, spędził w środku ponad pół godziny.

Każdego roku wraz z przyjściem lata policja apeluje, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętych, rozgrzanych samochodach. Mimo to nadal regularnie zdarzają się tego typu sytuacje.

Ostatnia miała miejsce we Wrocławiu, na parkingu jednego z supermarketów. Klienci tego sklepu zauważyli dziecko pozostawione bez opieki w rozgrzanym samochodzie. Próbowali otworzyć drzwi samochodu, jednak pojazd był zamknięty.

Żar z nieba, czterolatka zamknięta w aucie, a dziadek w sklepie. "Nie skończyłem zakupów" Zaparkował auto w... czytaj dalej » - Poinformowali o tym fakcie obsługę sklepu, która kilkukrotnie, bezskutecznie, próbowała poprzez megafon wezwać na miejsce właściciela pojazdu. Z uwagi na to, że nikt nie odpowiadał na wezwania, a zamknięty w samochodzie chłopiec miał zamknięte oczy, świadkowie i pracownicy ochrony podjęli próbę nawiązania kontaktu z dzieckiem, które obudziło się dopiero po kilku próbach, po mocnym stukaniu w szybę - relacjonuje Krzysztof Marcjan z biura prasowego wrocławskiej policji.

Nie chciał budzić dziecka

Chłopiec się obudził i otworzył drzwi. Wtedy osoby zebrane wokół auta poczuły gorąco wydobywające się ze środka auta. Według relacji świadków 7-latek spędził w zamkniętym samochodzie ponad pół godziny. Był rozgrzany, mokry od potu, zmęczony. Trafił prosto w ręce ratowników medycznych, którzy stwierdzili, że dodatkowe kilka minut w środku mogło zagrozić jego życiu.

Niedługo później przy samochodzie pojawił się ojciec dziecka, zaskoczony widokiem policjantów i ratowników.

- Oznajmił, że syn zasnął w samochodzie, a ten nie chciał go budzić i był tylko kilka minut w sklepie. Na miejsce została wezwana matka chłopca, która przejęła opiekę nad dzieckiem. Natomiast ojciec chłopca został zatrzymany przez policjantów - informuje Marcjan.

O dalszych losach 35-letniego ojca zadecyduje sąd. Jeżeli stwierdzi, że mężczyzna swoim zachowaniem naraził dziecko na utratę zdrowia lub życia, grozić mu będzie do 5 lat więzienia.

Kalka z Łodzi

Do bliźniaczej sytuacji doszło w poniedziałek w Łodzi. Tam 61-letni dziadek zostawił czteroletnią wnuczkę w aucie zaparkowanym w pełnym słońcu i poszedł do sklepu. Również w tym przypadku uwagę na dziecko zwrócili klienci. Mężczyzna, wywołany przez obsługę sklepu, początkowo nie chciał wrócić do samochodu, tylko dokończyć zakupy. Taki pomysł wybili mu z głowy policjanci.