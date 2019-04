Wszędzie farba. Ogród Japoński zdewastowany, policja namierza wandali

Słynny wrocławski Ogród Japoński zdewastowany. Ktoś pomalował farbą m.in. pawilon herbaciany, most łukowy, ławki. Policja przegląda monitoring i prosi świadków o kontakt.

Sąsiadujący z Halą Stulecia Ogród Japoński to jedno z najchętniej wybieranych miejsc przez wrocławskich spacerowiczów. Nic dziwnego, bo kompleks zachwyca swoim pięknem. Za jego ostateczny kształt odpowiadali japońscy mistrzowie-ogrodnicy i architekci, którzy z pietyzmem podchodzili do nawet najmniejszych szczegółów.

Mieszkańcy są oburzeni.

Wszędzie farba

Dzieci poprzewracały macewy na żydowskim cmentarzu Dwóch 13-latków... czytaj dalej » - Najbardziej zniszczony jest pawilon herbaciany, z każdej strony został oblany farbą, głównie akrylową. Oblane zostały również kamienie wokół niego, mające duże znaczenie kompozycyjne. Farba znalazła się też na moście łukowym, zniszczone zostały niektóre ławki - wylicza Aleksandra Zienkiewicz z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Niestety po sprawcy bądź sprawcach nie ma śladu. Co prawda na terenie ogrodu przez całą dobę obecny jest ochroniarz, ale w nocy z niedzieli na poniedziałek nie zauważył on nic podejrzanego. Dopiero podczas porannego obchodu odkrył dewastację. Wezwano policję.

- Funkcjonariusze dokonali oględzin ogrodu oraz przejrzeli monitoring z okolicznych budynków. Czekamy, aż właściciel określi wysokość poniesionych strat - mówi Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.

I apeluje: jeżeli ktokolwiek posiada informacje w związku z tym zdarzeniem, prosimy o kontakt z komisariatem Wrocław-Śródmieście. Numer do dyżurnego - 71 340 43 58.

Już otwarty

Zarząd Zieleni Miejskiej planował zamknąć ogród dla zwiedzających na dłuższy czas, ale stało się inaczej.

- Co prawda prace renowacyjne będą trwały jeszcze do tygodnia, ale mieliśmy bardzo dużo pytań od mieszkańców, co skłoniło nas do podjęcia decyzji, aby otworzyć dla nich ogród już teraz - przyznaje Aleksandra Zienkiewicz.

Ogród Japoński znajduje się w sąsiedztwie Hali Stulecia i Parku Szczytnickiego:



