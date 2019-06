Odsłonięto tablicę poświęconą Pawłowi Adamowiczowi. "Uczył nas otwartości i tolerancji"





We Wrocławiu odsłonięto tablicę poświęconą Pawłowi Adamowiczowi

W centrum Wrocławia odsłonięto tablicę poświęconą Pawłowi Adamowiczowi, zamordowanemu w styczniu prezydentowi Gdańska. - To był człowiek od którego uczyliśmy się samorządu - podkreślał prezydent stolicy Dolnego Śląska.

Tablica zawisła na ścianie budynku przy ulicy Świdnickiej 8a. W uroczystości jej odsłonięcia udział wzięli między innymi Jacek Sutryk, prezydent stolicy Wrocławia i Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W samym odsłonięciu tablicy samorządowców wyręczył wiatr. - To wiatr od morza - skwitowali prezydenci.

"Pamięć przekuwać nie tylko w tablice, ale też w codzienne życie"

- To był człowiek, od którego wszyscy uczyliśmy się samorządu, bo przecież Paweł Adamowicz ten samorząd tworzył. Był prezydentem blisko 30 lat i wszyscy się od niego uczyliśmy jak być dobrym i mądrym samorządowcem - mówił Sutryk. I dodał: - Paweł uczył nas otwartości, tolerancji i tego, że nie należy się bać głoszenia dobrych rzeczy. Dzisiaj to akcentujemy i do jego wartości wracamy.

Wzruszenia nie kryła Aleksandra Dulkiewicz, bliska współpracowniczka Adamowicza. - W każdej naszej lokalnej wspólnocie potrzebujemy otwartości na drugiego człowieka. Taki był mój szef, Paweł Adamowicz. Tragicznie zginął, ale myślę, że to co powinniśmy zrobić dzisiaj, jutro, czy pojutrze to pamięć o tym przekuwać nie tylko w tablice, ale też w nasze codzienne życie - mówiła prezydent Gdańska. Jednocześnie przyznała, że pamięci "na pewno pomagają materialne gesty".

Deklaracja, która ma przypominać

Na tablicy zamieszczono tekst "Deklaracji wrocławskiej", którą w 2016 roku podpisali włodarze Gdańska, Krakowa, Poznania i Wrocławia. W dokumencie wyrażono sprzeciw wobec braku tolerancji oraz szacunku dla odmienności kultur i poglądów. Jak podkreśla urząd miasta "tablica jest hołdem dla Pawła Adamowicza i przesłaniem w które wierzył i które po sobie pozostawił". Znalazł się na niej także podpis zmarłego prezydenta.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia Tablica poświęcona Pawłowi Adamowiczowi zawisła we Wrocławiu

Tablica zawisła przy ulicy Świdnickiej 8a:



