Owsiak odbiera nagrodę. I namawia do głosowania





»

- Rozmawiajmy ze sobą na różne tematy, nie napinajmy się. Nauczmy się rozmawiać ze sobą. Nie dzielmy się - mówił Jerzy Owsiak we Wrocławiu podczas inauguracji roku akademickiego. Szef Fundacji WOŚP został uhonorowany Nagrodą Księżnej Jadwigi Śląskiej.

- Szanowni Państwo, kochany Wrocławiu, wielkie dzięki. Wielkie ogromne dzięki - zaczął swoje wystąpienie, po odebraniu nagrody, Jerzy Owsiak. I wspominał, że po raz pierwszy w stolicy Dolnego Śląska był w 1974 roku. - Przyjechałem na Festiwal Teatru Otwartego i zakochałem się w tym mieście. Mało je wtedy znałem. Wrocław już wtedy był miastem otwartym - podkreślił szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W swoim przemówieniu wspominał początki WOŚP. - Miał to być jednorazowy akt, bardziej happeningowy - przypomniał Owsiak. I dodał, że 27 lat temu Polska "była w ruinie". - Nie była trzy lata temu, nie była sześć lat temu - stwierdził prezes fundacji WOŚP.

"Błagam was, idźcie na wybory"

"Gaudeamus" na kilkadziesiąt głosów. Studenci wrócili do Wrocławia Donośnym... czytaj dalej » Podczas swojej mowy zaapelował o pójście na zbliżające się wybory samorządowe.

- Idźcie na wybory, błagam was, idźcie na wybory. Żebyśmy byli demokratycznym społeczeństwem, żebyśmy nie dali sobie tego odebrać. Idźcie na wybory. Nie mówimy, na kogo macie głosować, to wasza prywatna sprawa. Ale idźcie głosować, bo to jest wasz kraj. Demokracji nie dajmy sobie odebrać - mówił Jerzy Owsiak. I kontynuował: - Rozmawiajmy ze sobą na różne tematy, nie napinajmy się. Nauczmy się rozmawiać ze sobą. Nie dzielmy się, nie bądźmy murem podzieleni, nie bądźmy jak Berlin Zachodni i Wschodni. Bądźmy jedną Polską. Dbajmy o to, co mamy - apelował.

Nagroda dla niemieckiego historyka

Nagrodą Księżnej Jadwigi Śląskiej uhonorowany został także profesor Matthias Weber, niemiecki historyk zajmujący się między innymi dziejami Śląska, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

W swoim przemówieniu przypomniał między innymi o tym, jak ważna jest Unia Europejska. Podkreślał, że nie jest to instytucja, która powinna być traktowana jako źródło finansowania, a jako cud Europy.

Wcześniej Kohl, Buzek, Bartoszewski

Nagroda przyznawana jest od 2014 roku. Jej pomysłodawcami byli profesor Zdzisław Latajka, były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prezydent Rafał Dutkiewicz oraz artyści i naukowcy należący do Salonu Śląskiego. Co roku nagroda trafia do dwóch osobistości - jeden z Niemiec, drugiej z Polski.

Wśród laureatów nagrody są między innymi: były kanclerz Niemiec Helmut Kohl, premier Tadeusz Mazowiecki, profesor Władysław Bartoszewski i Jerzy Buzek, były premier oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego.