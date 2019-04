Zmumifikowane ciało kobiety w mieszkaniu. "Obsypane solą, szczelnie zawinięte"

Zmumifikowane zwłoki znalezione na wałbrzyskim strychu należą do kobiety

Zmumifikowane zwłoki znalezione na wałbrzyskim strychu...

09.10| Miała od 50 do 70 lat, pierścionek z dużym czerwonym oczkiem na palcu, za życia prawdopodobnie chodziła przygarbiona i zmarła co najmniej 10 lat temu - to ustalenia prokuratorów z Wałbrzycha (woj. dolnośląskie), którzy badają sprawę zwłok znalezionych na strychu wyburzanego budynku. Kim była kobieta? Tego wciąż nie wiadomo.

