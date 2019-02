Most Tumski do remontu. Miasto wzywa zakochanych do zabierania kłódek





XIX-wieczny wrocławski Most Tumski będzie remontowany. Zabytkowa przeprawa od kilku lat jest miejscem, w którym zakochani poprzez założenie kłódki na jej balustradzie manifestują swoją miłość. Na moście wisi kilka ton kłódek. Wrocławski Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ZDiUM zachęca ich właścicieli do zabierania swoich dowodów miłości.

Ewa Mazur rzeczniczka wrocławskiego ZDiUM podkreśla, że Most Tumski jest bardzo dobrze zachowanym obiektem zabytkowym, ale nie przechodził remontu od zakończenia II wojny światowej.

- Po 1945 roku wykonano na nim chodniki - bitumiczne, oraz zabezpieczenie antykorozyjne. Ostatni raz takie prace były wykonywane ponad 20 lat temu i koniecznym stało się ich ponowne zlecenie. Gołym okiem bowiem widać rdzewienie stalowych części konstrukcji - powiedziała Mazur.

Remont, który zamierza przeprowadzić ZDiUM, przewiduje m.in. czyszczenie i naprawę podpór kamiennych mostu, naprawę jezdni, remont chodników oraz oczyszczenie metodą piaskowania i wykonanie nowej powłoki stalowych części mostu.

Odtworzone zostaną również historyczne latarnie przy wapiennych figurach świętych Jana Chrzciciela i Kingi.

- W czasie renowacji oświetlenia na Ostrowie Tumskim uzupełniliśmy te miejsca latarniami gazowymi ale życzeniem konserwatora jest odtworzenie latarni widocznych na starych zdjęciach i rycinach - podkreśliła Mazur.

Kilka ton kłódek

Według założeń ZDiUM wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu, rozpocznie prace na początku drugiego kwartału tego roku. Remont powinien potrwać do końca tego roku. Na czas wykonywanych prac most będzie wyłączony z ruchu.

Wrocławski Most Tumski to miejsce, w którym zakochani manifestują swoją miłość poprzez zapięcie na elementach jego konstrukcji kłódki. Dziś na moście jest kilka ton kłódek, które do remontu muszą zostać usunięte.

- Zadaniem wykonawcy będzie zdjęcie kłódek i zdeponowanie ich w naszym magazynie, skąd każdy będzie mógł je odebrać - powiedziała Mazur podkreślając, że trudno oszacować wagę oraz liczbę kłódek.

- Zachęcamy, aby każdy zabrał swoją kłódkę bezpośrednio z mostu już teraz, gdyż przekładanie kilku ton kłódek w celu znalezienia swojej będzie zajęciem dość ciężkim - powiedziała rzeczniczka.



