Pierwszy w Polsce czujnik laserowy na przejeździe kolejowym we Wrocławiu ma poprawić bezpieczeństwo kierowców. I odciążyć pracowników kolei. Ci tylko w 2017 roku musieli ponad 160 razy naprawiać w tym miejscu uszkodzone rogatki. Wszystko przez to, że zautomatyzowane szlabany wielokrotnie opadały na auta. Dochodziło też do "uwięzień" samochodów, tuż przed mknącymi pociągami. - Dlatego wprowadziliśmy wirtualnego koordynatora - mówią kolejarze.