Ksiądz ugodzony nożem we Wrocławiu, ma uszkodzone płuco. Zarzuty dla podejrzanego

Ksiądz z Wrocławia został w poniedziałek zaatakowany nożem, trafił do szpitala, był operowany. 57-letni bezdomny, podejrzany o napaść, usłyszał wieczorem zarzuty. Grozi mu nawet dożywocie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek. Ksiądz, wchodzący do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku, został zaatakowany nożem.

- Ze wstępnych informacji wynika, że duchowny wcześniej rozmawiał z mężczyzną. W trakcie tej rozmowy doszło do ugodzenia nożem. Bezpośrednio po zdarzeniu sprawca został zatrzymany - relacjonował rzecznik dolnośląskiej policji, nadkomisarz Krzysztof Zaporowski.

"Oddalał się, nie uciekał za bardzo"

Przebieg zdarzenia przytoczył też proboszcz parafii, na terenie której doszło do ataku. - Sprawcę złapał przechodzień. Mężczyzna oddalał się, ale nie uciekał za bardzo - opisywał ks. Grzegorz Michalski. W trakcie oczekiwania na policję mężczyzna miał nic nie mówić.

57-latek został przewieziony do jednego z wrocławskich komisariatów. Policjanci zabezpieczyli nóż, którym posługiwał się napastnik.

Zarzuty dla 57-latka

Mężczyźnie postawiono zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze bezpośrednim oraz spowodowanie obrażeń ciała powyżej siedmiu dni - przekazał w poniedziałek wieczorem Sebastian Chudaszek, kierownik Działu Śledztw Prokuratury Wrocław-Śródmieście.

Dodał, że jeszcze w poniedziałek zostanie skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 57-latka.

Jak poinformował prokurator, podejrzany - który jest osobą bezdomną - przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Za zarzucany mu czyn grozi kara ośmiu lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie - dodał Chudaszek.

"Obrażenia poważne, stan pacjenta jest stabilny"

Duchowny trafił do szpitala. Jak informowała Monika Kowalska, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ranny kapłan znajduje się w stanie stabilnym. - Z przekazanych nam informacji wynika, że pokrzywdzony jest operowany - powiedziała Karolina Stocka-Mycek, szefowa Prokuratury Wrocław-Śródmieście. Te informacje potwierdzali też lekarze: - Przyjechał do nas w stanie stabilnym z raną na granicy klatki piersiowej i jamy brzusznej. Obrażenia są poważne, ale stan pacjenta jest stabilny - mówił dr n. med. Goutam Chourasia z USK we Wrocławiu. Jak przekazał lekarz, pacjent ma między innymi uszkodzone płuco.

Przed godziną 13 rzecznik szpitala poinformowała, że ksiądz "dobrze zniósł operację", a jego stan jest stabilny i nic nie zagraża jego życiu. - Chirurdzy zaopatrzyli wszystkie urazy wewnętrzne w zakresie klatki piersiowej i jamy brzusznej - podkreśliła Kowalska.

Spokojny, pracowity, pokorny

"Kilka ciosów dużym nożem". Nie żyje mężczyzna, napastnik czeka na zarzuty Po godzinie 20 w... czytaj dalej » - Ksiądz Ireneusz na co dzień posługuje w kurii biskupiej. Jest notariuszem tej kurii. Odpowiada właściwie za cały sekretariat kurii księdza arcybiskupa. Służy też wiernym tradycji łacińskiej, czyli tym wiernym, którzy modlą się w rycie zwanym trydenckim (msza odprawiana w języku łacińskim - przyp. red.) - mówił ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej. Rzecznik przyznaje, że zaatakowanego nożem duchownego zna osobiście. - Jest to bardzo, zdecydowanie bardzo spokojny człowiek, pracowity, cichy, pokorny - opisywał ks. Kowalski.

"Obawiam się, że był to po prostu atak na człowieka w sutannie"

Motywy ataku wciąż są nieznane.

Przed kościołem zebrała się grupa wiernych, którzy chcieli pomodlić się za rannego duchownego. Wśród nich był pan Rafał, kolega ks. Ireneusza z dzieciństwa. - Byliśmy razem ministrantami. Wspominam go jako wyjątkowo bogobojnego. W głowie mi się nie mieści, że ktoś mógł go za jakieś rzeczy zaatakować - podkreślał mężczyzna.

- Obawiam się i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić, że nie był to atak personalny na konkretnego księdza, a po prostu atak na człowieka w sutannie - stwierdził rzecznik archidiecezji. I przyznał: - Gdyby ktoś z nas tam szedł, to przypuszczalnie mógłby być ofiarą tego ataku.

