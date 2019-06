Ksiądz ugodzony nożem we Wrocławiu. Policja: sprawca zatrzymany

Ksiądz z Wrocławia został zaatakowany nożem. Policja informuje, że zatrzymano podejrzewanego o napaść na duchownego. Ranny ksiądz trafił do szpitala. Jest operowany.

Podejrzewany o zaatakowanie nożem ekspedientki zatrzymany. "Na plaży otoczyli go policjanci" Policjanci z... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek. Ksiądz, wchodzący do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku, został zaatakowany nożem.

Policja: najpierw rozmowa, później atak

Rzecznik dolnośląskiej policji, nadkomisarz Krzysztof Zaporowski potwierdził, że doszło do takiego zdarzenia. - Ze wstępnych informacji wynika, że duchowny wcześniej rozmawiał z mężczyzną. W trakcie tej rozmowy doszło do ugodzenia nożem. Bezpośrednio po zdarzeniu sprawca został zatrzymany - relacjonuje policjant.

"Oddalał się, nie uciekał za bardzo"

Przebieg zdarzenia relacjonuje też proboszcz parafii, na terenie której doszło do ataku. - Sprawcę złapał przechodzień. Mężczyzna oddalał się, ale nie uciekał za bardzo - opisuje ks. Grzegorz Michalski. W trakcie oczekiwania na policję mężczyzna miał nic nie mówić.

57-latek został przewieziony do jednego z wrocławskich komisariatów. Policjanci zabezpieczyli między innymi nóż, którym posługiwał się mężczyzna. Śledczy na razie nie ujawniają w jakim 57-latek był stanie i co nim kierowało.

Oglądaj Wideo: D. Rudnicki/TVN24 Wrocław Proboszcz o ataku na księdza

"Obrażenia poważne, stan pacjenta jest stabilny"

Duchowny trafił do szpitala. Jak wyjaśniała Monika Kowalska, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ranny kapłan znajduje się w stanie stabilnym. - Z przekazanych nam informacji wynika, że pokrzywdzony jest operowany - przekazała Karolina Stocka-Mycek, szefowa Prokuratury Wrocław-Śródmieście. Te informacje potwierdzają lekarze: - Przyjechał do nas w stanie stabilnym z raną na granicy klatki piersiowej i jamy brzusznej. Obrażenia są poważne, ale stan pacjenta jest stabilny - mówi dr n. med. Goutam Chourasia z USK we Wrocławiu. Jak przekazał lekarz, pacjent ma między innymi uszkodzone płuco.

Kościół został ogrodzony taśmami policyjnymi. Na miejscu jest prokurator. - Wykonywane są czynności pod nadzorem prokuratora - poinformowała prokurator Stocka-Mycek.

Informację o ataku na duchownego jako pierwszy podał Rafał Ślusarz, senator Prawa i Sprawiedliwości:

Przed chwilą ugodzono nożem księdza wchodzącego odprawić Mszę łacińską do kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu.

Ksiądz trafił do szpitala, sprawca ujęty. — Rafał Ślusarz (@slusarzrafal) 10 czerwca 2019

Do zdarzenia doszło na terenie Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl