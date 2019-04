Ksiądz o "nauczycielach o lewackich poglądach". "Wy nas, katechetów, nie wspieraliście"

Ksiądz katecheta z Wrocławia opublikował w sieci wpis, w którym atakuje strajkujących "nauczycieli o lewackich poglądach" i zarzuca im obłudę. "Dlaczego mamy was wspierać, gdy wy jako pierwsi byście nas ze szkoły wynieśli, jakby zaproponowano wyrzucenie religii ze szkół?" - pyta duchowny.

Ksiądz Marcin Kołodziej jest wikarym w parafii Świętej Rodziny na wrocławskim Sępolnie. Uczy też religii w tamtejszym Zespole Szkół nr 9. Swoim ostatnim wpisem chciał odnieść się do braku poparcia strajku przez wielu nauczycieli religii, którzy przez to są - według niego - atakowani i poniżani w szkołach.

Strajkujący nauczyciele nie mogą wejść do szkoły. "Albo się pracuje, albo się strajkuje" Dyrektor szkoły... czytaj dalej » "Przynajmniej wiemy teraz, kto uczy nasze dzieci. I dobrze, że tak wielu nauczycieli się ujawniło. Będziemy wiedzieć kto z nami, a kto przeciwko nam - jak sugerował Pan Jezus w Ewangelii" - pisze ks. Kołodziej.

"Dlaczego mamy was wspierać?

W dalszej części wpisu zwraca się już bezpośrednio do "nauczycieli o poglądach lewackich".

"Wy nas, katechetów, nigdy nie wspieraliście. Zawsze nas wykluczacie w szkołach, krzyżujecie zanim dojedziemy do krzyża, nie jesteście wobec nas tolerancyjni, postulujecie ściąganie krzyży ze ścian i zniechęcacie uczniów do lekcji religii. Dlaczego mamy was wspierać, gdy wy jako pierwsi byście nas ze szkoły wynieśli, jakby zaproponowano wyrzucenie religii ze szkół?" - pyta katecheta.

Duchowny twierdzi, że "w postulatach strajkowych nie idzie o dobro systemu edukacji, ale o politykę".

"Mam nadzieję, że roztropni rodzice to widzą i rozumieją. Za wszystkich modlę się w tych dniach. Za tych, którzy muszą się borykać z hejtowaniem siebie przez innych. I za tych, którzy nakręceni przez polityków nie wiedzą, co czynią. I za uczniów oraz rodziców, aby nadal w nauczycielach widzieli elitę społeczeństwa" - tak kończy swój wpis Marcin Kołodziej.