Komendant miejski wrocławskiej policji trafił w nocy do szpitala. Jak informuje "Gazeta Wyborcza" znaleziono go w pobliżu jednego ze sklepów. Miał rozbitą głowę, nie miał butów i był pod wpływem alkoholu - pisze gazeta.

- W godzinach nocnych komendant miejski trafił do szpitala. Po udzieleniu mu pomocy został zwolniony do domu. Teraz, na polecenie komendanta wojewódzkiego policji, wyjaśniane są wszelkie okoliczności tego co się wydarzyło - informuje asp. sztab. Paweł Petrykowski, rzecznik dolnośląskiej policji. I dodaje: sprawdzane jest między innymi to, czy komendant trafił do szpitala przez problemy zdrowotne.

Pijany i z rozbitą głową?

Zdaniem "Gazety Wyborczej Wrocław" zawinić mógł nie zły stan zdrowia, a coś zupełnie innego.

- Służba Ochrony Kolei 33 minuty po północy powiadomiła policję, że pod Lidlem na Hubskiej krąży pijany facet z rozbitą głową i bez butów - mówi dziennikowi anonimowy informator z policji. W ten sposób komendant miał trafić do szpitala. Z placówki miał go odebrać jeden z zastępców. Tego, czy rzeczywiście tak było, rzecznik dolnośląskiej policji nie potwierdza. - Wszystkie okoliczności tej sprawy są wyjaśniane - powtarza Petrykowski.

Według RMF FM podinspektor Zbigniew Raczak zanim trafił do szpitala, spotkał się z komendantem wojewódzkim. Stacja informuje również, że teraz komendant główny policji wysłał kontrolę do stolicy Dolnego Śląska.

Wrocławskiej policji szefuje od kilku miesięcy

Podinspektor Zbigniew Raczak komendantem miejskim we Wrocławiu został w czerwcu 2017 roku. Zmiana na tym stanowisku była konsekwencją ujawnienia, przez Wojciecha Bojanowskiego w "Superwizjerze", okoliczności śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie.

