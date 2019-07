"Zebra wolności" zniknie z ulicy, bo jest niezgodna z przepisami

Nieznana osoba lub osoby wymalowały na jednej z wrocławskich ulic pasy w kolorze flagi LGBT. Dla jednych to "strefa wolna od nienawiści", dla innych "zwykły wandalizm". A drogowcy zapowiadają, że kolorowe pasy z jezdni wkrótce znikną.

Pasów na jezdni w kolorze tęczowej flagi LGBT we wtorek jeszcze nie było. Na ulicy Robotniczej, niedaleko centrum Wrocławia, zauważano je w środowy poranek. Na facebookowym profilu działającej obok knajpy zamieszczono wpis: "Przychodzimy dzisiaj do pracy, a tu niespodzianka (...)! Super, że takie rzeczy dzieją się u nas na rewirze. #strefawolnaodnienawiści". "Zebra wolności" - tymi słowami dzieło nieznanego autora opisali z kolei aktywiści z wrocławskiej grupy DOBRO.

"Świetna inicjatywa" kontra "zwykły wandalizm"

Sąd zajął się naklejką "Strefa wolna od LGBT". Nakaz wycofania z dystrybucji Tygodnik "Gazeta... czytaj dalej » Pod wpisami pojawiły się komentarze zarówno zwolenników tęczowego przejścia, jak i jego przeciwników. Według jednych to "świetna inicjatywa - oby więcej takich". Według innych "zwykły wandalizm".

Co na nietypowe przejście dla pieszych zarządca drogi? Urzędnicy podkreślają, że nie jest to przejście dla pieszych. - W tym miejscu nie ma przejścia dla pieszych ani znaku o nim informującego - mówi Krzysztof Kubicki z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. I dodaje, że nie wiadomo, jak będą zachowywali się przed takim przejściem kierowcy i piesi.

- Z jednej strony mogą przed nim zwalniać, co byłoby dobre, ale może być tak, że kierowca nie zwolni, a pieszy poczuje, że może iść, bo to przecież pasy. W ten sposób może dojść do niebezpiecznych sytuacji - mówi Kubicki.

Przejście będzie usunięte

Przedstawiciel ZDiUM przypomina, że przepisy nie przewidują takiej kolorystki dla tego typu oznakowania. Dlatego "samowolka" ma do końca lipca zostać usunięta. - W planach mieliśmy odświeżenie oznakowania na ulicy Robotniczej. Przy okazji tych prac te pasy zostaną usunięte - informuje Kubicki.

Przejście dla pieszych wymalowano na ulicy Robotniczej we Wrocławiu:



