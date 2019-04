"To nie tor wyścigowy". Blisko trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość

Policjanci z wrocławskiej drogówki zatrzymali kierowcę, który gnał po mieście niemal 150 km/h. Brawurowa jazda została nagrana wideorejestratorem.

Patrol zauważył kierowcę, kiedy ten jechał ulicą Lotniczą w kierunku Leśnicy. Funkcjonariusze włączyli wideorejestrator i zmierzyli prędkość z jaką poruszało się auto.

Szybka jazda na Lotniczej

Sprawdzali, jak szybko pojadą ich auta. Na głównej arterii Wrocławia Ponad 160... czytaj dalej » Na początku było 112 km/h. Po chwili kierujący przyśpieszył do 143 km/h. To znacznie więcej, niż jest dozwolone w tamtym miejscu - obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

- Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec wrocławskich Krzyków. Policjanci ukarali go mandatem karnym, a także zatrzymali jego prawo jazdy na okres trzech miesięcy - informuje Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.

- Ulica Lotnicza to jedna z najdłuższych ulic we Wrocławiu. Dwupasmowa jezdnia w obu kierunkach, pas zieleni, równa nawierzchnia - wszystko to sprawia, że można tam bezpiecznie podróżować. Nie oznacza to jednak, że można na Lotniczej bić rekordy prędkości - dodaje policjant.



