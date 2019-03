Policyjny radiowóz na przejściu dla pieszych potrącił kobietę

Najpierw radiowóz policjantów z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych kobietę. Kilkanaście godzin później inny z policyjnych samochodów wziął udział w kolizji z autem osobowym. - Oba zdarzenia są wyjaśniane - podkreślają policjanci.

Do pierwszego zdarzenia doszło - we wtorkowy wieczór - na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Małopanewskiej. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że młoda kobieta - prawdopodobnie na czerwonym świetle - wtargnęła na przejście dla pieszych - relacjonował nadkom. Krzysztof Zaporowski, rzecznik dolnośląskiej policji. Dodał, że to właśnie wtedy doszło do potrącenia pieszej przez radiowóz mundurowych z komendy wojewódzkiej.

Sprawdzają, jak doszło do potrącenia

Nieoznakowany radiowóz "skasowany" przez pijanego kierowcę Na drodze między... czytaj dalej » Na skutek uderzenia kobieta przewróciła się na jezdnię. Doznała obrażeń głowa. Była przytomna, gdy przewożono ją do szpitala.

Funkcjonariusze wyjaśniają teraz, jak doszło do zdarzenia. - Prawdopodobnie mogło dojść do jakiegoś zagapienia się kobiety - nie wyklucza Zaporowski. Czy radiowóz w chwili zdarzenia poruszał się na sygnałach? Tego nie wiadomo. Policjant podkreśla, że sprawdzane jest, "jak funkcjonariusze pełnili służbę i co w tym czasie robili".

Poranna stłuczka

Do kolejnego zdarzenia z udziałem radiowozu wrocławskiej policji doszło w środowy poranek na placu Legionów. Tym razem - jak relacjonują świadkowie - policyjne auto poruszało się na sygnale. Potwierdza to policja. - Radiowóz korzystał zarówno z sygnałów świetlnych i dźwiękowych - mówi st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.

Pojazd mundurowych zderzył się z jeepem. Nikomu nic się nie stało. Kierowcy byli trzeźwi.

Źródło: TVN24 Wrocław / G. Hawałej Stłuczka radiowozu w centrum Wrocławia