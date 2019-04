Rogatki opadają, oni jadą dalej. "Przecierałem oczy ze zdumienia"

Video: Karolina Kaczmarek / Kontakt 24

Opuszczone rogatki i slalom karetki na sygnale. Sekundy...

- Byłam w takim szoku, że nie byłam w stanie dojść do siebie - wspomina pani Karolina, która była świadkiem mrożącej krew w żyłach sytuacji w gminie Czerwonak (woj. wielkopolskie). Karetka na sygnale mimo opuszczonych rogatek i migających czerwonych świateł, przejeżdża tuż przed rozpędzonym pociągiem. - Niewiele brakowało, by do osób w tej karetce, pasażerów pociągu i kierowców na przejeździe potrzebne były kolejne karetki - mówi wprost Mirosław Siemieniec z PKP PLK S.A.

»