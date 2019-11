Miał uszkodzone lusterko, pomógł sobie miotłą

Video: TTV

Kupujesz punkty karne? Grozi ci do 8 lat więzienia

11.11 | Około 100 zł. za punkt - tyle trzeba zapłacić, by pozbyć się punktów karnych za przekroczenie prędkości, udokumentowanym na zdjęciu z fotoradaru. Chętni do kupienia punktów masowo ogłaszają się w internecie. Powinni jednak wiedzieć, że grozi za to kara więzienia do ośmiu lat. Sprzedający powinni mieć świadomość, że mają możliwość legalnego i tańszego "wyzerowania licznika".

»