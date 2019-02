Karambol z udziałem 16 samochodów. "Była gęsta mgła, zobaczyłam płonące auto"

Jak informuje policja, na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, na jezdni w kierunku Kudowy Słone, zderzyło się kilkanaście pojazdów. Droga była zablokowana. Niewykluczone, że do powstania karambolu przyczyniła się gęsta mgła.

Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Południe, na jezdni w kierunku Kudowy Słone. Początkowo Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad twierdził, że w zdarzeniu brało udział siedem samochodów osobowych.

Policja: zderzenie kilkunastu pojazdów

Policja informuje jednak, że pojazdów uczestniczących w zdarzeniu było znacznie więcej. - Zderzyło się 15 samochodów osobowych i jedna ciężarówka. Jedno z aut osobowych spłonęło - mówiła początkowo st. asp. Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji. Dodała, że dwie osoby zostały poszkodowane, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Później doprecyzowano informację. - Po godzinie ósmej doszło do karambolu z udziałem 16 samochodów. 12 aut osobowych i czterech ciężarówek - przekazała Kaleta.

"Widziałam mgłę i palące się auto"

Służby ustalają przyczyny wypadku. Nie wykluczają, że do powstania karambolu przyczyniły się warunki atmosferyczne. Wszystko dlatego, że w środowy poranek nad Wrocławiem i okolicą unosi się gęsta mgła.

O mgle, która znacznie ograniczała widoczność, mówi jedna z uczestniczek karambolu. - Widziałam mgłę i palące się auto. W tym momencie zahamowałam i nie zdążyłam zrobić tego tak, by nie doprowadzić do kolizji. Niestety, wjechałam w panią, a następnie wjechał w nią tir - relacjonuje pani Angelika. I dodaje, że "warunki były straszne". - Naprawdę nie widziałam tego karambolu. To nie było w ogóle widoczne. Nie dało się tego zauważyć. Dopiero teraz, po dwóch - trzech godzinach zauważyłam, że szkody są większe - mówi kobieta.

Droga była zablokowana. Korek na AOW miał kilka kilometrów. Obecnie nie ma już utrudnień. O ich zakończeniu po 16 poinformował dyżurny wrocławskiego oddziały GDDKiA.