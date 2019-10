Homofobiczne plakaty na przystankach we Wrocławiu. Jest reakcja miasta





W dniu odbywającego się we Wrocławiu Marszu Równości, ktoś porozwieszał na przystankach plakaty z homofobicznymi hasłami. Urzędnicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta apelują o zgłaszanie każdego takiego przypadku i informują, że na bieżąco usuwają plakaty z gablot. Informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Reporter 24 zauważył ulotki w na przystanku Bzowa przy ulicy Grabiszyńskiej. W gablocie, obok rozkładów jazdy i ogłoszeń kierowanych do pasażerów, zawisły kartki z hasłami: "Zakaz pedałowania", "Niszcz lewactwo i tęczową degenerację", "Na ratunek światu przed tęczową zarazą" czy "Lepiej być faszystą niż pedałem".

- Witryna przystanku nie była uszkodzona, wyglądało to tak, jakby przykleił to ktoś pracujący w MPK Wrocław - zasugerował pan Maciej, który przesłał zdjęcia na Kontakt 24.

Szybka odpowiedź miasta

38 osób zatrzymanych po Marszu Równości w Lublinie Policja zapowiada... czytaj dalej » - Jeśli ktoś chce otworzyć taką gablotę, to raczej nie będzie miał większego problemu. One są zamykane na śrubkę, można je otworzyć kluczykiem - mówi Ewa Mazur, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

I dodaje: - Otrzymujemy dużo zgłoszeń o plakatach z mową nienawiści, które pojawiły się w gablotach przystankowych. Pojawiają się one głównie przy głównych ciągach komunikacyjnych, przy Grabiszyńskiej czy Legnickiej a także w centrum na trasie marszu. Apelujemy do mieszkańców, aby zgłaszali wszystkie takie przypadki. Nasz dyspozytor jest w stałym kontakcie z firmą wykonawczą, która na bieżąco usuwa wszystkie wlepki i plakaty.

Zgłoszenia należy kierować pod adres mailowy zgloszenia@zdium.wroc.pl.

"Nie będziemy tolerować żadnych oznak mowy nienawiści na naszych przystankach, mostach, przejściach podziemnych, toaletach publicznych, pomnikach, fontannach, a wszelkie plakaty, graffiti i malowidła o takiej treści dostrzeżone na pozostałych obiektach od razu zgłaszamy do odpowiednich służb" - napisał ZDiUM na Facebooku.

11. Marsz Równości wyruszył pod hasłem "Miłość przeciw nienawiści" o godzinie 15 z placu Wolności. Maszerujący zatoczą koło przez centrum, przejdą m.in. przez Rynek, plac Solny i wrócą przed Narodowe Forum Muzyki, gdzie planowane jest zakończenie zgromadzenia. Po raz pierwszy w historii honorowy patronat nad marszem objął prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.