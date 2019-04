Gołąb uwił gniazdo w szpitalnej toalecie. "W recepcji usłyszałem, że jest tam od tygodnia"

Pod umywalką, w rogu damskiej toalety wrocławskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego gołąb, uwił sobie gniazdo. Zdumiony tym faktem gość szpitala chwycił za telefon i nagrał film, który otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Ptak zadomowił się w toalecie tuż przed wejściem do izby przyjęć ginekologiczno-położniczej. Gołębia zauważyła partnerka pana Wojciecha, która chciała skorzystać z toalety. Przestraszyła się.

- Jak tylko mi o tym powiedziała, to musiałem to nagrać. Wszedłem tam i nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Gołąb siedział w gnieździe. Po chwili poszedłem do recepcji, żeby ich o tym poinformować, bo przecież gołębie przenoszą różne choroby. To jest nie do pomyślenia, żeby taki ptak siedział w łazience w szpitalu, z której korzystają kobiety w ciąży i z innymi problemami - relacjonuje pan Wojciech.

"Warunki sanitarne tragiczne"

Grzyby "wielkości ręki" na ścianie w szpitalu, a las obok. Autorka zdjęć: To kanie? Na pewno przesada Na ścianie jednej... czytaj dalej » Autor nagrania mówi, że zgłosił gołębi problem do recepcji. Był zaskoczony, słysząc w odpowiedzi, że ptak przebywa w toalecie już od tygodnia i nikt nie wie, co z nim zrobić.

- Byłem jeszcze w szpitalu u dziewczyny kilka razy w ciągu tygodnia i z ciekawości schodziłem na izbę, żeby sprawdzić, czy gołąb tam ciągle jest. I on tak siedział w tym gnieździe przez cały tydzień, pewnie nadal siedzi. W tej łazience warunki sanitarne były też tragiczne, a do tego jeszcze ten gołąb - dodaje pan Wojciech.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy rzeczniczkę USK. Monika Kowalska przyznała, że służby porządkowe przeniosły już gniazdo na zewnątrz szpitala.

- Przepraszamy za tę sytuację. Przeprowadzimy kontrolę i wyciągniemy wnioski z tej skargi - zapewnia Kowalska.

Gołębie przenoszą liczne pasożyty, m.in. obrzeżki gołębie, czyli "ptasie kleszcze". Te pasożyty zwykle atakują nocą, a objawy ukąszenia są zauważane dopiero rano. Ich ślina to bardzo silny alergen. W skrajnych przypadkach ugryzienie przez kleszcze obrzeżki może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, a nawet do śmierci.

Gołąb został znaleziony w toalecie USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej:



