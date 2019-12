Dolewała paliwa do pieca, stanęła w płomieniach. 21-latka w szpitalu

11.12| Wypadek we Wrocławiu. 21-letnia kobieta, która chciała dolać paliwa do pieca grzewczego, stanęła w płomieniach. W stanie zagrożenia zdrowia i życia trafiła do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

