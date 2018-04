Ujazdowski o Wrocławiu: będzie demokratyczną republiką, a nie monarchią z pretensjami





Foto: TVN24 Wrocław | Video: M. Skrobotowicz / TVN24 Wrocław Kazimierz Michał Ujazdowski podczas debaty "Nasz Wrocław"

Kazimierz Michał Ujazdowski - kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia - podkreślił, że nie jest kandydatem kontynuacji. Mówił, że jeśli zostanie prezydentem, to stolica Dolnego Śląska będzie demokratyczną republiką, a nie monarchią z pretensjami.

Kazimierz Michał Ujazdowski w sobotę wziął udział w debacie "Nasz Wrocław" z udziałem działaczy Platformy Obywatelskiej. W spotkaniu w stolicy Dolnego Śląska uczestniczył także lider Platformy Grzegorz Schetyna.

"Nie będę kandydatem kontynuacji"

Kandydat PO na urząd prezydenta Wrocławia podkreślił, że zamierza zachować to, co było dobre w prezydenturze dotychczasowych włodarzy miasta – Bogdana Zdrojewskiego i Rafała Dutkiewicza. - Nie będę jednak kandydatem kontynuacji, ponieważ Wrocław potrzebuje zmiany na kilku polach - mówił europoseł. Jako jeden z tych obszarów Ujazdowski wymienił podniesienie jakości życia mieszkańców.



Kandydat PO zadeklarował, że rdzeniem jego programu będzie to, co wypracowała poprzednia kandydatka tej partii na fotel prezydenta Wrocławia – posłanka, prof. Alicja Chybicka. - Powinna zostać wprowadzona stawka w budżecie miasta na walkę ze smogiem, na wymianę pieców węglowych na piece gazowe - mówił Ujazdowski. I dodawał, że temu muszą towarzyszyć wydatki na termomodernizację budynków.

Stawia na transport szynowy oraz "przejrzystość i demokrację"

Polityk podkreślił również, że chce rozwijać transport szynowy we Wrocławiu. - Chodzi o inwestycje w nowe linie tramwajowe (…), ale jednocześnie musimy obniżyć liczbę wypadków we Wrocławiu. We Wrocławiu płaci się najwyższe OC w kraju, bo nie zrobiono wystarczająco dużo na rzecz komunikacji zbiorowej, nie zbudowano dostatecznej liczby parkingów - mówił.



Kandydat PO powiedział też, że alternatywą dla PiS powinna być "przejrzystość i demokracja". - Musimy odstąpić od wyniosłego stylu zarządzania miastem. Jeśli zostanę prezydentem, Wrocław będzie demokratyczną republiką, a nie monarchią z pretensjami - mówił Ujazdowski.

Dodał, że Wrocław pod jego rządami będzie "najbardziej wymownym kontrapunktem dla antykultury Jarosława Kaczyńskiego". - Nie godzę się na to, by rozrywać polską wspólnotę polityczną, by dzielić Polaków na lepszych i gorszych, by rządzić przez konflikty. Tej antykulturze przeciwstawimy Wrocław jako miasto społecznego pokoju - powiedział.

Gotowy do rozmów z lewicą

- Chciałbym, by Wrocław był szczególnym miejscem praw człowieka, praw narodu w skali europejskiej i w skali globalnej, marzy mi się by Wrocław był tym miejscem, w którym najsilniej pokazuje się polską tradycję demokratyczną - mówił.



Zadeklarował przy tym, że jest otwarty na debatę ze środowiskami lewicowymi. - Jestem gotów do rozmowy z wrocławską lewicą o redukcji krzywdy społecznej w mieście - mówił.

Schetyna: przed nami seria wyborów

W debacie głos zabrał również lider PO Grzegorz Schetyna. - Przed nami seria wyborów, przy tym te najbliższe samorządowe są najważniejsze, ponieważ pokażą, czy Polacy są gotowi, by zatrzymać centralistyczny, agresywny atak na niezależność samorządów - powiedział przewodniczący partii.



Dodał, że do tej pory sądził, że trzeba będzie bronić "istoty samorządów, ich niezależności". - Od kilku dni wydaje się, że będziemy musieli bronić również pensji samorządowców i inwestycji, które będą mogli prowadzić - mówił Schetyna. Lider PO podkreślił, że "istota samorządności jako taka jest zagrożona". - Dlatego uważam, że potrzebne są spotkania ludzi z różnych środowisk, którzy wiedzą i czują, jak ważny jest samorząd - mówił. Przyznał, że PO będzie prowadziła setki takich spotkań w najbliższych miesiącach.



6 kwietnia rada powiatu wrocławskiego PO opowiedziała się za kandydaturą Kazimierza M. Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia. Miejskim strukturom Platformy kandydaturę europosła Ujazdowskiego rekomendował lider tej partii Grzegorz Schetyna. Ujazdowski w przeszłości był m.in. wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. W styczniu 2017 roku wystąpił z partii Jarosława Kaczyńskiego.