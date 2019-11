Bił mocno, po całym ciele. Były bokser skazany za podwójne zabójstwo





Na 15 lat więzienia skazał wrocławski sąd Władysława N., który pobił na śmierć swoją partnerkę i jej zięcia. W uzasadnieniu sędzia podkreślał, że bokserska przeszłość mężczyzny miała niebagatelne znaczenie w ocenie sytuacji.

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2018 roku, w jednej z kamienic przy ulicy Pereca we Wrocławiu. W mieszkaniu często odbywały się libacje alkoholowe. Mieszkała w nim Krystyna M. i jej zięć Mariusz A. Władysław N. - w przeszłości przez osiem lat trenujący boks - pomieszkiwał razem z nimi.

W trakcie jednej z libacji mężczyzna wpadł w szał i pobił oboje. Na śmierć. Nie udzielił pomocy. Nie wezwał pogotowia. Po prostu wyszedł z mieszkania.

Wyrok dla boksera

We wtorek N. usłyszał wyrok - 15 lat więzienia. Sąd stwierdził, że zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy nie budzi wątpliwości co do winy oskarżonego.

- Z opinii biegłych wynika, że do śmierci pokrzywdzonych doszło w wyniku gwałtownego zaduszenia - mówił sędzia Tomasz Kaszyca.

Mariusz A. otrzymał m.in. potężny cios w krtań, po których zaczął "charczeć". Nie mógł zaczerpnąć powietrza. To, według sądu, było zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Z kolei Krystyna M. - jak wynika z opinii biegłych - najprawdopodobniej zmarła w wyniku urazu szyi spowodowanego przez ucisk. Sąd uznał, że oprawca zrobił to celowo, co znalazło odzwierciedlenie w wyroku.

Sędzia podkreślał, że wyjaśnienia oskarżonego były nielogicznie i niewiarygodne. Inne na różnych etapach postępowania. Mężczyzna m.in. umniejszał swoją winę, twierdził, że kobietę zaledwie popchnął, a mężczyźnie zadał co najwyżej dwa, trzy ciosy. Biegli wskazali, że było ich znacznie więcej, na całym ciele.

- Należy zauważyć, że wyprowadzane przez oskarżonego ciosy zadawane były w specyficzny sposób. Oskarżony przez wiele lat był czynnym bokserem, w związku z tym nie są to zwykłe uderzenia zadawane przez inną osobę. Fakt, że ciosów tych dokonał były bokser, ma niewątpliwie zasadnicze znaczenie przy ocenie przedmiotowego postępowania i przyjętej kwalifikacji - tłumaczył sędzia Kaszyca.

Uzasadnieniu ze spuszczoną głową przysłuchiwał się Władysław N. Wyrok jest nieprawomocny.