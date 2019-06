Postawili na energię słoneczną. Oszczędności idą w setki tysięcy złotych





Elektrownia słoneczna na dachach bloków Foto: TVN24 Wrocław Video: tvn24 Elektrownia słoneczna na dachach bloków 09.06| Gdyby na dachach nie mieli paneli słonecznych za prąd zapłaciliby rocznie ponad 430 tysięcy złotych. Dzięki elektrowni zlokalizowanej na dachach jednej z wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych za wykorzystaną energię jej mieszkańcy zapłacili tylko 120 tysięcy złotych. Wyprodukowali też mniej dwutlenku węgla. Władze spółdzielni zapowiadają, że to nie koniec inwestycji w zieloną energię. zobacz więcej wideo »

Gdyby na dachach nie mieli paneli słonecznych, za prąd zapłaciliby rocznie ponad 430 tysięcy złotych. Ale dzięki tej instalacji mieszkańcy jednej z wrocławskich spółdzielni za wykorzystaną energię zapłacili tylko 120 tysięcy złotych. Wyprodukowali też mniej dwutlenku węgla. Władze spółdzielni zapowiadają, że to nie koniec inwestycji w zieloną energię.

Na 35 wrocławskich blokach należących do spółdzielni Wrocław-Południe znajdują się niemal trzy tysiące paneli słonecznych.

- To największa rozproszona elektrownia tego typu w Polsce, a niektórzy twierdzą, że i w Europie - mówi Mirosław Lach, były przewodniczący rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Wyprodukowali więcej niż się spodziewali

Czy zabraknie nam prądu? "Możemy mieć deficyt energii" Największym... czytaj dalej » Inwestycja kosztowała ponad cztery miliony złotych. Jednak mieszkańcy za instalację paneli nie zapłacili ani grosza. Koszty poniósł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. 40 proc. kwoty zostało umorzone, a pozostała część to ośmioletnia pożyczka na 1 proc.

- Po roku nie dość, że zarobiliśmy produkując energię na spłatę raty, to wyprodukowaliśmy jeszcze o 10 procent energii - cieszy się Lach.

A Marek Dera, zastępca prezesa zarządu spółdzielni, podaje konkretne kwoty: - Gdyby na dachach nie było paneli mieszkańcy zapłaciliby rocznie ponad 430 tysięcy złotych rocznie za energię elektryczną części wspólnych (m.in. za windy czy światło na klatkach schodowych - przyp. red.). Tymczasem w 2018 roku, gdy cała elektrownia pracowała pełną mocą, za prąd zapłaciliśmy 120 tysięcy złotych. A to oznacza, że spółdzielnia zaoszczędziła ponad 300 tysięcy złotych. Te pieniądze wykorzystano - zgodnie z założeniami pożyczki - do spłaty raty. Z nadwyżką.

"Mamy oszczędności. Nie mamy podwyżek"

- Na razie jeszcze mieszkańcy za prąd nie płacą mniej. Ale za sześć lat odczują znaczne obniżki opłat. Szacujemy, że będzie to około 3/4 tego, co płacą obecnie - wylicza Dera.

Jakie korzyści lokatorzy bloków z elektrowniami słonecznymi na dachach odczuwają dziś? - Praktycznie uniezależniliśmy ich od ewentualnych wzrostów ceny energii na rynku - podkreśla przedstawiciel spółdzielni.

A pani Teresa, mieszkanka jednego z bloków przy ulicy Świeradowskiej, te słowa potwierdza. - Energia drożeje, a my jesteśmy na stałym poziomie. Mamy oszczędności, nie mamy podwyżek - mówi lokatorka, która jednocześnie przyznaje, że początkowo inwestycja wzbudzała w niej pewne obawy. Z kolei mieszkańcy budynków pozbawionych paneli mają dopytywać, dlaczego ich pominięto.

Oprócz mniejszych kosztów wszyscy dostrzegają też inną korzyść: dbanie o środowisko. "Dzięki naszej elektrowni do atmosfery trafia o 600 ton mniej CO2, co pozwala zachować 50 tys. drzew, czyli 150 ha parków - to tyle, ile łącznie mają parki: Grabiszyński i Szczytnicki" - czytamy na stronie internetowej spółdzielni.

"Przyszłość należy do nas"

Przedstawiciel spółdzielni zapewnia, że to nie koniec inwestycji w ekoenergię. - Przyszłość należy do nas. To było trudne wyzwanie. Dziś wiemy, że się bardzo opłaca - przyznaje Dera. Na początku czerwca spółdzielnia zdobyli fundusze na stworzenie na kolejnym budynku instalacji hybrydowej. Oprócz paneli słonecznych, znajdą się tam też pompy ciepła, które podgrzeją wodę.