Niezwykła operacja na Dolnym Śląsku. "Chory był przez kilka godzin bez serca"





»

Lekarz o operacji Foto: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu Video: P. Hawałej / TVN24 Wrocław Lekarz o operacji 28.11| 30-letni Krzysztof Mrozek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu usłyszał diagnozę: bardzo rzadka i złośliwa forma mięsaka. Lekarze musieli działać szybko, bo - jak mówią - pacjentowi groziła śmierć nawet w ciągu doby. Mężczyzna trafił na stół operacyjny i przeszedł pierwszą na Dolnym Śląsku u chorego onkologicznie autotransplantację serca. zobacz więcej wideo »

30-letni pacjent po zabiegu autotransplantacji serca Foto: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu Video: P. Hawałej / TVN24 Wrocław 30-letni pacjent po zabiegu autotransplantacji serca 28.11| 30-letni Krzysztof Mrozek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu usłyszał diagnozę: bardzo rzadka i złośliwa forma mięsaka. Lekarze musieli działać szybko, bo - jak mówią - pacjentowi groziła śmierć nawet w ciągu doby. Mężczyzna trafił na stół operacyjny i przeszedł pierwszą na Dolnym Śląsku u chorego onkologicznie autotransplantację serca. zobacz więcej wideo »

Foto: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu | Video: P. Hawałej / TVN24 Wrocław Pierwsza na Dolnym Śląsku autotransplantacja serca u pacjenta chorego onkologicznie

30-letni Krzysztof Mrozek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu usłyszał diagnozę: bardzo rzadka i złośliwa forma mięsaka. Lekarze musieli działać szybko, bo - jak mówią - pacjentowi groziła śmierć nawet w ciągu doby. Mężczyzna trafił na stół operacyjny i przeszedł pierwszą na Dolnym Śląsku u chorego onkologicznie autotransplantację serca.

- Młody człowiek, z niewielkimi objawami, trafia w czwartek do nas. Robimy badania, w piątek rano mamy diagnozę, że to niezwykle rzadki złośliwy nowotwór. I właściwie chory nie ma żadnych szans - relacjonuje profesor Piotr Ponikowski z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

"Lekarz powiedział, że nie mam wyjścia"

Patryk otarł się o śmierć, miał dziurę w czaszce. Wszczepili mu implant Od marca tego... czytaj dalej » Lekarze przekazali informację 30-letniemu pacjentowi. - Przyszedł lekarz i powiedział, że nie mam wyjścia, że to jest taki zaawansowany stan, że muszę się poddać tej operacji - mówi Krzysztof Mrozek, który przebywa na jednym z oddziałów USK we Wrocławiu.

Operacja, którą przeszedł, to autotransplantacja serca połączona z wycięciem guza. Jej przeprowadzenia podjął się zespół pod kierunkiem dra Romana Przybylskiego, który od 2003 roku przeprowadził w Polsce trzy podobne operacje.

Lekarz: pacjentowi groziła śmierć

- W tym przypadku u pacjenta stwierdziliśmy bardzo rzadką, ale też i bardzo złośliwą formę guza nowotworowego, tak zwanego mięsaka. Wypełnił on już w całości lewą komorę serca i naciekał na żyły płucne - opisuje Przybylski. I dodaje: - Praktycznie lewe płuco u tego pacjenta już nie pracowało, stąd brało się jego osłabienie. Groziła mu śmierć z powodu zatrzymania akcji serca nawet w ciągu najbliższej doby.

Lekarze wyciągnęli serce pacjenta, wycięli guz i materiał nowotworowy z żył płucnych. - Doktor Przybylski usunął serce, usunął guz i wszczepił serce ponownie. Chory był przez kilka godzin bez serca - mówi Ponikowski. W tym czasie 30-latek podłączony był do tak zwanego sztucznego serca.

Oglądaj Wideo: P. Hawałej/TVN24 Wrocław Jak wyglądała operacja? Wyjaśnia doktor Roman Przybylski

Po zabiegu czuje się dobrze, czeka go chemioterapia

Pacjent kilka dni po zabiegu czuje się dobrze i prawdopodobnie wkrótce opuści szpital. - Mogę już nawet normalnie funkcjonować. Mogę sam chodzić, choć nie jest to szybki chód. Normalne czynności życiowe wykonuję sam, bez niczyjej pomocy - podkreśla Mrozek. Teraz czeka go chemioterapia. Jak przyznają lekarze, właśnie z tego powodu, że stwierdzony u pacjenta guz miał charakter onkologiczny, niemożliwe było przeszczepienie 30-latkowi serca od zmarłego dawcy.

Przeprowadzony przez doktora Romana Przybylskiego zabieg autotransplantacji serca jest pierwszą taką operacją na Dolnym Śląsku i piątym zabiegiem w Polsce. Cztery z nich wykonał właśnie Przybylski, który do niedawna pracował w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jeden z zabiegów przeprowadzono w Poznaniu.

Operację przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl