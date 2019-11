Mężczyzna, który w czerwcu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu nożem zaatakował księdza odpowie za usiłowanie zabójstwa. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu. Grozi mu dożywocie.

Do ataku na księdza doszło w czerwcu. Duchowny wchodził do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku, gdy został ugodzony nożem. - Sprawca zadał pokrzywdzonemu jeden cios nożem w okolicę klatki piersiowej. Pierwszej pomocy księdzu udzieliły osoby postronne, które ujęły też sprawcę - informuje Justyna Pilarczyk z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Proboszcz parafii, w której doszło do ataku tak relacjonował zachowanie napastnika: - Mężczyzna oddalał się, ale nie uciekał za bardzo.

"Naraził na niebezpieczeństwo utraty życia"

18-latka groziła maczetą koledze. Chciała zwrotu pieniędzy 800 złotych -... czytaj dalej » Ranny kapłan trafił do szpitala, a podejrzany o atak Zygmunt W. do aresztu.

Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowanie obrażeń ciała powyżej dni siedmiu. Ksiądz przeszedł zabieg laparotomii, w trakcie którego zszyto ranę przepony.

- W ocenie biegłego obrażenia narażały pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - przekazuje Pilarczyk.

Księdza nie znał

Zygmunt W. na początku śledztwa przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Jakie? Tego śledczy nie zdradzają. W czerwcu W. podczas wyprowadzania z posiedzenia aresztowego powiedział dziennikarzom, że nie żałuje tego, co zrobił. Przyznał też, że nie znał księdza, którego zaatakował. Mężczyzna jest osobą bezdomną.

Teraz do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko W. - Jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa księdza - informuje Pilarczyk. Grozi mu dożywocie.

Do ataku doszło na terenie Kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu:



