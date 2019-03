24 skazanych za udział w zamieszkach po śmierci Stachowiaka

Video: TVN 24 "Do takich sytuacji dochodzi co chwilę"21.05 | - Patologią nie jest tylko to, co wydarzyło się na komisariacie. Patologią jest też nadzór nad policją sprawowany przez ministra Błaszczaka i ministra Zielińskiego - mówił w programie "Kawa na ławę" o sprawie śmierci Igora Stachowiaka przewodniczący klubu PO, Sławomir Neumann. - Najważniejsze jest to, żeby ta sytuacja była wyjaśniona na gruncie prawa, a nie na gruncie polityki - odpowiadał Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta. zobacz więcej wideo »