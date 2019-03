19-latek gnał na złamanie karku. O 102 km/h za szybko

500 złotych grzywny, 10 punktów karnych i prawo jazdy zatrzymane na trzy miesiące. Taki "wynik" wykręcił 19-letni kierowca na jednej z wrocławskich ulic. Przy ograniczeniu prędkości do 60 km/h, jechał 162 km/h.

Patrol drogówki pełnił nocną służbę w nieoznakowanym radiowozie na wrocławskim osiedlu Fabryczna. Policjanci zauważyli auto poruszające się z dużą prędkością. Włączyli widorejestrator i pojechali za nim.

- Najpierw zarejestrował prędkość 142 km/h. Po chwili było to już 162 km/h w miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Policjanci włączyli sygnały pojazdu uprzywilejowanego i dali kierującemu wyraźne sygnały do zatrzymania się, przerywając jego szaleńczą jazdę - informuje Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.

Za kierownicą siedział młody mężczyzna. 19-letni jak się okazało. Prawo jazdy posiada zaledwie 1,5 roku. Funkcjonariusze ukarali go najwyższym możliwym, 500-złotowym mandatem, na jego konto powędrowało też 10 punktów karnych. Prawdopodobnie najbardziej zaboli go jednak zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.

Kierowca został zatrzymany na obszarze wrocławskiej dzielnicy Fabryczna:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl