Wójt Oławy złożył ślubowanie. Mimo sądowego zawieszenia w obowiązkach





- Ja już złożyłem ślubowanie, nikt mi nie zabronił - mówi Jan Kownacki, wójt gminy Oława, wybrany niedawno na kolejną kadencję. Problem w tym, że ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne, a decyzją sądu, jeszcze w ubiegłej kadencji, został zawieszony w obowiązkach. Swoje dorzuca też wojewoda, który zawnioskował o wyznaczenie komisarza w gminie.

Kownacki (zgadza się na wymienianie jego nazwiska i publikowanie wizerunku) został zatrzymany w kwietniu tego roku przez CBŚP na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Wraz z nim zatrzymano też jednego z mieszkańców gminy Oława. Prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty, które mają związek z przetargami organizowanymi przez Urząd Gminy Oława. Wójt jest podejrzany o przyjęcie łapówki, zaś mieszkaniec gminy o jej wręczenie.

Będzie komisarz?

Zawieszony wójt wygrał wybory. Wojewoda wnioskuje o wyznaczenie komisarza Wojewoda... czytaj dalej » Prokuratura chciała tymczasowego aresztu dla wójta, ale sąd uznał, że wystarczające będzie zawieszenie go w sprawowanej funkcji. Obowiązki przejęła jego zastępczyni Teresa Jurijków-Górska, ale sam Kownacki od samego początku do winy się nie przyznawał i ani myślał skapitulować. Wystartował w wyborach i z poparciem 50,45 proc. głosujących zdobył mandat na kolejną kadencję.

Wojewoda dolnośląski twierdzi, że skoro sąd nie uchylił zawieszenia wójta w obowiązkach, a w prokuraturze nadal toczy się w jego sprawie postępowanie, to Kownacki nie powinien sprawować urzędu. Dlatego Paweł Hreniak wystąpił z wnioskiem do premiera o wyznaczenie w gminie komisarza. Zaproponował Henryka Kuriatę (PiS), do niedawna wójta Jordanowa Śląskiego, który w ostatnich wyborach musiał uznać wyższość konkurenta.

"Złożyłem ślubowanie"

Jan Kownacki nie czekał na decyzję Mateusza Morawieckiego. W środę pojawił się na pierwszej sesji rady gminy. Został przywitany brawami. W jego stronę posyłano słowa wsparcia. Wójt został zaprzysiężony.

- Ja już złożyłem ślubowanie, nikt mi nie zabronił złożyć ślubowania. (...) Wątpliwości ma wojewoda, ale mieszkańcy nie mieli wątpliwości i mnie wybrali. Będziemy pracować - zapewnia Kownacki.

Jak dodaje, jego obowiązki nadal będzie sprawować zastępczyni. On sam czeka na uchylenie decyzji sądu o zawieszeniu w obowiązkach.