Bez prawa jazdy usiadł za kierownicą. Prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy doradcy wojewody





Foto: Opolski Urząd Wojewódzki | Video: Google Earth Arkadiusz Sz. jest doradcą wojewody

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim skierowała do Sądu Rejonowego w Nysie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Arkadiusza Sz. - opolskiego radnego, a także doradcy wojewody. Mężczyzna został złapany na kierowaniu samochodem, chociaż utracił prawo jazdy 12 lat temu.

Arkadiusz Sz., który od 2015 roku jest członkiem gabinetu wojewody opolskiego, został zatrzymany przez patrol policji w styczniu tego roku, kiedy zaparkował w niedozwolonym miejscu przy przejściu dla pieszych obok komendy policji w Nysie. Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że prowadzi samochód, chociaż 12 lat temu stracił prawo jazdy.

Po nagłośnieniu sprawy w mediach, do prokuratury wpłynął anonim z informacją, że doradca wojewody od kilku lat korzysta z parkingu strzeżonego przed głównym wejściem do urzędu wojewódzkiego. Według ustaleń opolskiej "Gazety Wyborczej" miał też pobierać zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Przyznał się

Zarzut dla doradcy wojewody. Za jazdę bez prawa jazdy Zarzut... czytaj dalej » Początkowo śledztwo w sprawie przestępstwa zagrożonego karą do dwóch lat więzienia prowadziła policja w Nysie, jednak ze względu na pełnione przez Arkadiusza Sz. funkcje (jest m.in. członkiem klubu radnych PiS w Radzie Miasta Opole) sprawę przeniesiono do jednostki poza województwem opolskim.

Akta trafiły do Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim. - Podejrzany został przesłuchany, przyznał się, złożył wyjaśnienia, po czym przedstawiono mu zarzut kierowania pojazdem mimo prawomocnej decyzji o cofnięciu uprawnień, za co grozi do dwóch lat więzienia - mówił nam w maju Marek Śledziona, prokurator rejonowy w Lwówku Śląskim.

Będzie umorzenie?

Prokuratura zakończyła śledztwo wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego, co oznacza, że w razie przyjęcia go przez sąd Arkadiusz Sz. nie będzie figurował w rejestrze skazanych i będzie mógł nadal pełnić funkcje publiczne.

Jak powiedziała Aneta Kawka z Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim, w śledztwie ustalono, że od maja 2015 do stycznia 2019 roku Arkadiusz Sz. kilka razy popełnił przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu mimo utraty uprawnień. Jednocześnie zapewniła, że w przypadku tego typu przestępstw wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego nie są niczym nadzwyczajnym.

- Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego to nasza propozycja. Ostateczna decyzja, czy zostanie on uwzględniony i tak będzie należała do sądu w Nysie, który będzie go teraz rozpatrywał - podkreśliła prokurator Kawka.