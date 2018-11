Telefony, biżuteria, broń, monety. Włamywał się i kradł, co popadnie





Policjanci twierdzą, że sposób działania miał zawsze taki sam - 35-latek włamywał się do domów przez drzwi balkonowe i tarasy, a potem brał wszystko, co według niego mogło mieć jakąś wartość. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono towary o wartości blisko 70 tysięcy złotych.

Seryjny włamywacz działał we Wrocławiu, a funkcjonariusze już od jakiegoś czasu byli na jego tropie. Policja nie chce informować, w jaki sposób namierzyła przestępcę, ale faktem jest, że został zatrzymany. Miał też nalot na swoje mieszkanie.

Włamania przez balkon

Złodziej "wszedł jak do siebie, bez żadnej krępacji". Nagranie Wszedł do jednego... czytaj dalej » - W trakcie przeszukania mundurowi ujawnili przedmioty pochodzące z włamań i rozbojów. Były to laptopy, telefony komórkowe, paszporty, monety kolekcjonerskie oraz inne cenne przedmioty. Łączna wartość odzyskanego mienia została oszacowana na kwotę blisko 70 tysięcy złotych. Jakby tego było mało, w chwili zatrzymania policjanci ujawnili przy mężczyźnie kilka porcji marihuany - informuje Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.

35-latek usłyszał 10 zarzutów dotyczących włamań, ale też zarzuty paserstwa oraz posiadania narkotyków. Policja informuje, że wszystkie włamy wyglądały podobnie. Do domów mężczyzna miał się włamywać przez drzwi balkonowe i tarasy. W jego sprawie cały czas zbierane i analizowane są nowe dowody, które mogą przysporzyć mężczyźnie większych kłopotów i rozszerzyć postawione już zarzuty.

To nie pierwszy raz, kiedy 35-latek ma problemy z prawem. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.

Do włamań dochodziło na terenie Wrocławia:



