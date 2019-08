Kolekcjonerskie monety i dużo gotówki. Złodziejski łup ukryty w podwójnej ścianie

Trzy osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem do jednego z domów, w którym znajdował się sejf pełen gotówki i kolekcjonerskich monet. Ich właściciel od razu wskazał, kto mógł go okraść. Nie mylił się. Policjanci przeszukali garaż jednego z podejrzewanych, gdzie znaleźli ponad 50 tysięcy złotych, kilka tysięcy euro i czeskie korony w dziurze w podwójnej ścianie. Monety popakowane w plecaki odnaleziono w pobliskich zaroślach.

- To nie było przypadkowe włamanie. Sprawcy wiedzieli, że w tym konkretnym domu jest sejf z zawartością kolekcji monet i gotówką w różnej walucie. Mieli dobre rozpoznanie, najprawdopodobniej wiedzieli też, że nikogo nie będzie w środku - mówi Anna Kublik-Rościszewska, rzecznik policji w Bolesławcu.

Z uwagi na dobro pokrzywdzonego (do zdarzenia doszło w niewielkiej miejscowości w powiecie bolesławieckim) rzeczniczka nie chce wdawać się w szczegóły, ale jak wynika z naszych ustaleń, mężczyzna mógł znać włamywaczy. Wynika to między innymi z faktu, że miał on swoje typy, które wskazał policjantom, kiedy zgłaszał przestępstwo.

Łup schowany w ścianie i krzakach

W ten sposób policjanci dotarli do trzech osób, które już usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem. Pierwsze zatrzymania dotyczyły pary - 24-letniej mieszkanki powiatu bolesławieckiego i jej 29-letniego chłopaka spod Polkowic.

To właśnie podczas przeszukania garażu użytkowanego przez mężczyznę policjanci zauważyli dziurę w jednej ze ścian. Funkcjonariusz włożył do środka rękę i odkrył, że ściana ta była podwójna.

- Właśnie tam przestępcy ukryli gotówkę zdobytą w wyniku włamania. Odzyskano ponad 50 tysięcy złotych, ponad 3 tysiące euro i korony czeskie. W wyniku dalszych działań policjanci odzyskali także srebrne i złote monety. Były one rozdzielone i schowane w dwóch plecakach ukrytych w zaroślach nieopodal - tłumaczy Anna Kublik-Rościszewska.

Trzeci z zatrzymanych - 25-latek - miał swój samochód, a jego rolą miała być pomoc w szybkim dostaniu się na miejsce włamania równie szybki powrót stamtąd.

Całej trójce grozi do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu bolesławieckiego:



