Silny wiatr zdmuchnął turystów w 400-metrową przepaść. Uratował ich wałbrzyski policjant

Dwoje czeskich turystów dosłownie otarło się o śmierć. Późnym wieczorem, w wyniku silnego podmuchu wiatru, zsunęli się zboczem Śnieżki kilkaset metrów w dół. Na szczęście następnego dnia rano wyziębionego, zakrwawionego mężczyznę zauważył policjant z Wałbrzycha, pasjonat górskich wędrówek, który tamtego dnia wybrał się na jedną z nich.

Zdarzenie miało miejsce po czeskiej stronie Śnieżki, około godziny 21. Warunki były bardzo złe. Widoczność? Do 50 metrów. Temperatura oscylowała około 0 stopni Celsjusza. Do tego wiał silny wiatr. I to on niemal nie doprowadził do tragedii.

Wyszedł w góry i zniknął. Auto stoi na parkingu, telefon nadaje sygnał, ale nie ma odzewu W rejonie Śnieżki... czytaj dalej » Silny podmuch sprawił, że para zsunęła się 400 metrów lawinowym zboczem. Mężczyzna zatrzymał się na kosodrzewinie. Ale w trakcie upadku stracił telefon. Nie miał jak wezwać pomocy. Jego partnerka spadła jeszcze niżej, nie było z nią kontaktu.

- Byli daleko od siebie. Bez żadnego sprzętu. O świcie mężczyzna z użyciem kijem udał się na szczyt Śnieżki, aby wezwać pomoc - powiedział Tomáš Novák, członek Horskiej Služby.

Polski policjant na ratunek

Miał szczęście, ponieważ jego wołania usłyszał Paweł Łabuda, policjant wydziału ruchu drogowego wałbrzyskiej policji, który z samego rana wybrał się na szlak w rejon Śnieżki.

- Poszkodowany w języku czeskim przekazał funkcjonariuszowi informację o wypadku, który miał miejsce dzień wcześniej. Dzięki naszemu policjantowi na miejscu szybko pojawili się czescy ratownicy. Poszkodowanemu i wyziębionemu mężczyźnie st. post. Paweł Łabuda udzielił pierwszej pomocy, pomógł rozgrzać się ciepłą herbatą, a także dostać do najbliższego schroniska - informuje Marcin Świeży, rzecznik wałbrzyskiej policji.

Źródło: KMP Wałbrzych Wołającego o pomoc turystę zauważył wałbrzyski policjant

Ratownicy z bazy w Pecu pod Śnieżką skorzystali z kolejki linowej na Śnieżkę, skąd później zeszli do kobiety za pomocą technik alpinistycznych. Szybkie zlokalizowanie rannej było możliwe dzięki poderwaniu śmigłowca ratunkowego. Ekipa ratunkowa musiała delikatnie obchodzić się z kobietą. Miała poważne obrażenia, była w hipotermii. Oboje turyści trafili do szpitala. Przeżyli.