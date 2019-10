"Groził konduktorce, napluł jej w twarz"

Policja z Wałbrzycha poszukuje mężczyzny, który 4 września, w miejskim autobusie, napluł w twarz konduktorce, a także groził jej. Jego wizerunek został opublikowany w internecie.

Źródło: KMP Wałbrzych Policja opublikowała wizerunek podejrzewanego W niemal każdym pojeździe wałbrzyskiej komunikacji miejskiej spotkać można konduktora, który sprzedaje bilety, bądź je sprawdza. Mężczyzna, który 4 września po południu wsiadł do autobusu linii numer 15 został poproszony przez konduktorkę o kupienie biletu.

- Wtedy poleciały niecenzuralne słowa i groźby w jej kierunku. Potem mężczyzna napluł jej w twarz i powiedział, że jak jeszcze raz do niego podejdzie, to zrobi to samo - mówi Magdalena Korościk z zespołu komunikacji społecznej policji w Wałbrzychu.

Kto rozpozna?

Kobieta, co zrozumiałe, była zszokowana i przestraszona. W tamtej chwili mu odpuściła, mężczyzna wysiadł kilka przystanków później. Ale niedługo potem złożyła zawiadomienie na policję.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z kamer zamontowanych wewnątrz autobusu, które zarejestrowały wizerunek sprawcy. Ten trafił już do internetu. Policja prosi o pomoc w identyfikacji mężczyzny.

"Apelujemy do osób, które rozpoznają osobą podejrzewaną o kierowanie gróźb o zgłoszenie się bezpośrednio do Komisariatu Policji II w Wałbrzychu przy ul. Psie Pole 7 lub o kontakt z dyżurnym tej jednostki pod numerem telefonu (74) 842-03-32" - czytamy na stronie policji.

Do zdarzenia doszło w Wałbrzychu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl