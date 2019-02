Twierdził, że suczka padła, bo uderzyła w kaloryfer. W końcu przyznał, że od roku się nad nią znęcał

PiS zaostrzy kary za znęcanie się nad zwierzętami. "Zero tolerancji dla...

Video: tvn24

29.06 | Do pięciu lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, kary finansowe do 100 tys. zł i możliwość orzekania zakazu wykonywania określonych zawodów - to propozycje resortu sprawiedliwości, które zwiększyć mają ochronę zwierząt.

