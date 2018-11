Działa na rzecz tolerancji. Ktoś powiesił kartkę z ostrzeżeniem i podpalił jej drzwi. "Zwykli tchórze"

"ŹRÓDŁO SMRODU!!! BRUDASY" - kartkę z takim napisem na swoich podpalonych przez kogoś drzwiach znalazła mieszkanka Wałbrzycha (woj. dolnośląskie). Kobieta zajmuje się integracją międzykulturową i uważa, że komuś jej działanie może się nie podobać. Policja na razie mówi o zniszczeniu mienia.

W niedzielę pani Magda poczuła swąd spalenizny. Okazało się, że ktoś podpalił drzwi prowadzące do jej mieszkania. Sprawcy nie zniechęciło nawet to, że obok znajduje się instalacja gazowa. Na nadpalonych drzwiach kobieta znalazła zabezpieczoną przed ogniem kartkę z napisem "ŹRÓDŁO SMRODU!!! BRUDASY".

"Brudasy, czarnuchy, choroby"

Czarnoskóry Francuz pobity w centrum Wrocławia Czarnoskóry... czytaj dalej » Wcześniej znajdowała podobne kartki. Jak relacjonuje słyszała też słowa o tym, że do Wałbrzycha sprowadza "brudasów, czarnuchów, choroby". Wszystko dlatego, że współpracuje przy organizacji projektów międzykulturowych. Do miasta zaprasza osoby pochodzące z innych krajów, często też gości je u siebie w domu. I właśnie to - prawdopodobnie - nie spodobało się komuś, kto przykleił obraźliwą kartkę, a następnie podpalił drzwi.

- Większość mieszkańców pozytywnie podchodzi do tego, co robię, i do naszych projektów. Są otwarci i chętni do tego, żeby przyjmować gości z zagranicy - podkreśla pani Magda. Jednak dodaje: - To, co się stało, spowodowało, że moja granica została przekroczona. O takich sytuacjach trzeba mówić otwarcie i głośno i się na to nie zgadzać - mówi kobieta.

Policja na razie bada zniszczenie mienia

Sprawę zgłosiła policji. - Prowadzimy czynności w kierunku zniszczenia mienia - informuje sierż. sztab. Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji. I dodaje, że w sprawie zabezpieczono monitoring i przesłuchiwani są świadkowie.

Policja na razie nie chce mówić o tym, czy sprawca bądź sprawcy mogli kierować się na przykład uprzedzeniami rasistowskimi. - Sprawdzamy każdą ewentualność. Weryfikujemy, czy poza zniszczeniem mienia doszło do możliwości popełnienia innego przestępstwa - podkreśla Świeży.

"Działanie zwykłych tchórzy"

Takich wątpliwości nie ma natomiast Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. - Pani Magdalena została zaatakowana z tego powodu, że organizowała festiwale i działała na rzecz integracji międzykulturowej. Napis wskazuje na to, że to działanie na tle rasistowskim. To działanie zwykłych tchórzy, ludzi, którzy nienawidzą innych - uważa Dulkowski. Ośrodek wyznaczył nagrodę za wskazanie sprawców podpalenia drzwi. - Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się tych sprawców namierzyć - mówi Dulkowski.



Do zdarzenia doszło w Wałbrzychu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl