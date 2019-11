Pomylił trasę, nie zatrzymał się na przystanku. Kierowca miejskiego autobusu pijany w pracy





Foto: policja Wałbrzych | Video: M. Cepin / TVN24 Wrocław Pijany kierowca autobusu miejskiego został zatrzymany

Niemal trzy promile alkoholu w organizmie miał kierowca autobusu miejskiego z Wałbrzycha (Dolnośląskie). 47-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Próbował przekonywać stróżów prawa, że tego dnia alkoholu nie pił - informuje policja.

- Dyżurny otrzymał informację o niepokojącym zachowaniu kierowcy autobusu linii numer dwa. Mężczyzna pomylił trasę oraz nie zatrzymał się na przystanku. Zgłaszająca podejrzewała, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu - informuje nadkomisarz Magdalena Korościk z policji w Wałbrzychu.

Policjantów przekonywał, że tego dnia nie pił

2,3 promila w organizmie, pasażerowie na pokładzie . Pijany kierowca autobusu "Autobus relacji... czytaj dalej » Patrol drogówki zatrzymał autobus na jednym z przystanków przy ulicy Wrocławskiej. W pojeździe znajdowało się 15 pasażerów. - Gdy otworzyli drzwi kabiny kierowcy poczuli woń alkoholu. Siedzący za kierownicą 47-latek bełkotliwie próbował przekonać funkcjonariuszy, że tego dnia nie pił alkoholu - relacjonuje Korościk.

Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie niemal trzy promile alkoholu.

Dobrowolnie poddał się karze

Kierowca trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. 47-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. - Za popełnione przestępstwo grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - mówi policjantka.

Czy wobec pijanego kierowcy także pracodawca wyciągnie konsekwencje? Zapytaliśmy o to Śląskie Konsorcjum Autobusowe, które zatrudnia mężczyznę. Czekamy na odpowiedź.