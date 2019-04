Pouczał motocyklistę, ledwo stał na nogach. Drogowy szeryf pijany i bez prawa jazdy

Video: tvn24

Drogówka rusza na walkę z "szeryfami"

19.08 | Jedna z polskich specjalności, trudna do zaobserwowania za granicą. To szeryfowie drogowi, którzy myślą, że pomagają, a często sami tworzą korki. Celowo blokują kończące się pasy ruchu, by utrudnić życie tym, którzy chcą wyprzedzić innych i włączyć się do ruchu. Wkrótce ma się to skończyć, bo na wojnę z szeryfami ruszyła łódzka drogówka.

