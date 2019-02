Wybuch instalacji do pędzenia bimbru. W szpitalu zmarł jeden z poparzonych

Video: tvn24

Dziewczynka poparzona w przedszkolu

16.10 | Rodzice poparzonej w przedszkolu dziewczynki domagają się, by gmina Wrocław pokryła koszty leczenia dziecka. Te szacują nawet na milion złotych. Gmina zapłacić chciała, ale nie tyle, dlatego do ugody nie doszło. Będzie za to proces.

