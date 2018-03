Ukradli lustro drogowe, ktoś postawił nowe... domowe





Foto: Robert Grzelczak / lwowecki.info | Video: Robert Grzelczak / lwowecki.info Ktoś umieścił na zakręcie lustro domowe

Przy wiadukcie w Uboczu na Dolnym Śląsku skradziono lustro drogowe. Ułatwiało ono kierowcom przejazd na zwężonym odcinku. Zamiast czekać na nowe, ktoś postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. I ustawił na zakręcie lustro prosto z domowego korytarza czy łazienki.

Lokalna droga prowadząca z Ubocza do Gryfowa Śląskiego jest wąska. W miejscu, gdzie przebiega pod wiaduktem, zwęża się jeszcze bardziej. Przejedzie tamtędy tylko jeden samochód.

Około pół roku temu Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ustawił na ostrym zakręcie, tuż za wiaduktem, lustro drogowe, które miało poprawić bezpieczeństwo w tamtym miejscu. Zdało ono egzamin, ale okoliczni mieszkańcy cieszyli się nim zaledwie kilka miesięcy. W lutym zostało ono skradzione.

Kierowcy jednak najwidoczniej dość mocno przywiązali się do lustra w tym miejscu, bo niedawno, za wiaduktem, pojawiło się wsparte gałęzią lustro domowe. Ma ładne, czarne obramowanie. Ktoś wykazał się sporą pomysłowością. Albo poczuciem humoru. Urzędnikom jednak nie jest do śmiechu.

- Złodziejstwo nie jest zabawne. Lustro nie jest obowiązkowym elementem na drodze, jednak poprawia ono bezpieczeństwo. Ale ludzie nie potrafią tego uszanować - żali się Marek Makowski, kierownik lwóweckiego ZDP.

Jak dodaje, takich przypadków mają więcej. W jednej ze wsi ktoś niszczył takie lustro sześć razy, raz po raz, niedługo po jego montażu. A to spory wydatek dla zarządu. Wraz z mocowaniami, słupkiem i robocizną wychodzi około 600 złotych. Za te pieniądze można postawić sześć zwykłych znaków.

- Ja zamówiłem kolejne lustro w to miejsce, ale ono jeszcze do nas nie dotarło. Postanowiłem, że zanim je zamontujemy, wypiaskujemy wcześniej na jego froncie napis, że to własność Zarządu Dróg Powiatowych. Może w ten sposób zapobiegniemy kolejnym kradzieżom - kończy Makowski.

Lustro poprawiało bezpieczeństwo w miejscu tego przejazdu: