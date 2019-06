Uwięzione w studzience "wołały" o pomoc. Sarenki uwolnili strażacy i operator koparki

Video: tvn24

Uratowali zagubionego bobra

8.05| Może jakiś pies go przepłoszył, może ludzie. Coś go na pewno mocno przestraszyło i nie wiedział jak wrócić - mówi Monika Hyńko z OTOZ Animals Braniewo. Bóbr pływał przy amfiteatrze w centrum Braniewa. Złapanie go nie było proste. Sprytnie omijał pułapkę. Po godzinie w końcu się udało.

