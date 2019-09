Psia parada we Wrocławiu. "Promujemy adopcję ze schroniska"





Foto: TVN24 Wrocław | Video: TVN24 Wrocław Psia parada zebrała sporo czworonożnych uczestników

Po raz drugi ulicami Wrocławia przeszła psia parada. Czworonogi świetnie bawiły się ze sobą, podobnie jak ich właściciele, którzy mieli okazję do wymiany doświadczeń. Wszystko w szczytnym celu promowania adopcji ze schroniska.

Psiarze ze swoimi pupilami zebrali się w niedzielne południe na Placu Wolności. Były kundelki, były rasowe. Były duże i małe - cała gama czworonogów.

- Spotykamy się po to, aby zamanifestować jak wspaniała więź może łączyć człowieka i psa, ale też po to, aby promować adopcję z wrocławskiego schroniska - mówi miejska radna Jolanta Niezgodzka, organizatorka parady.

Adopcja lepsza niż kupno

Pyton królewski wygrzewał się obok centrum handlowego. Teraz Zbysław czeka na nowy dom Leżał niedaleko... czytaj dalej » Wśród tłumu nasza ekipa dostrzegła dwie umundurowane strażniczki miejskie z psami na smyczy. Nie swoimi jak się okazało.

- To jest Neska, ma 11 lat. Jest psiakiem do adopcji, wspaniałym, miłym. Po to tu jesteśmy, żeby promować takie psiaki - wyjaśniła jedna z nich.

Pieski ze swoimi opiekunami przemaszerowali w kierunku Wyspy Słodowej. Dla niepoinformowanych kierowców uliczna parada czworonogów musiała być zaskakującym widokiem.

A co myślą o niej sami uczestnicy?

- Myślę, że jest to super wydarzenie, żeby pokazać, że psy są super, że adopcja jest świetnym rozwiązaniem. Żeby promować sposób zajmowania się zwierzętami, który jest lepszy niż ich kupowanie - przyznaje Marta.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że taka inicjatywa jest świetnym sposobem na socjalizację swoich pupilów. Większość z nich jakby rozumiała swoich właścicieli, bo na mecie pochodu dokazywały aż miło.