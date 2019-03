Powstała dla żołnierzy, ale szefowali tam kucharze i kelnerzy. W twierdzy znaleźli restauracyjne skarby

Na terenie największej twierdzy Europy działała kiedyś restauracja. Niedługo wykwintne dania, szefowie kuchni i kelnerzy mogą wrócić na teren twierdzy w Srebrnej Górze (woj. dolnośląskie). Inspiracją do powrotu do przeszłości jest między innymi niedawne znalezisko.

Twierdza w Srebrnej Górze jest największym tego typu obiektem w Europie. Choć szybko przestała pełnić rolę do jakiej została stworzona. Dłużej od stacjonujących żołnierzy, bawią tu turyści.

300 gości, 22 kelnerów

Ubytki mają nawet do 2,5 metra głębokości. "Unikat na skalę europejską" do remontu Powstała w XVIII... czytaj dalej » W drugiej połowie XIX wieku twierdza została otwarta dla turystów. I od razu stała się atrakcją. Ciekawych tego jak mogło wyglądać żołnierskie życie w warowni przybywało. Dlatego uznano, że dla turystów - których przed drugą wojną światową było nawet 50 tysięcy rocznie - należy stworzyć udogodnienia. Powstała więc restauracja. I to nie byle jaka.

- Mogła ugościć trzysta osób jednocześnie. Do ich obsługi podobno zatrudnionych było 22 kelnerów. Wówczas codziennym widokiem były przechadzające się po dziedzińcu panie z parasolkami - mówi Emilia Pawnuk, prezes Twierdzy Srebrna Góra.

Restauracyjne odkrycie

Do tej pory o działającej tu restauracji przypominały tylko pocztówki. Bo po drugiej wojnie światowej całe wyposażenie restauracji zostało rozkradzione. Jednak niedawno wszystko się zmieniło.

Wszystko dzięki pracy eksploratorów, którym w tak zwanej Wieży Dolnej Donjonu udało odnaleźć się pozostałości działającego tu lokalu. I tak wśród gruzu i piachu znaleziono fragmenty pieców kaflowych, kieliszków i kufli. Odkryto też butelki po różnych napojach. Niektóre z nich wciąż mają przedwojenne etykiety. Znaleziono całe mnóstwo korków od butelek, które przed dekadami opróżnili bywalcy restauracji.

- Eksploratorzy odnaleźli też biżuterię damską, guziki, broszki i ówczesną kartę win. Teraz te wszystkie artefakty poddawane są konserwacji tak byśmy mogli wykorzystać je w przyszłości - wyjaśnia Pawnuk. Zaznacza też: - Ziemia cały czas pracuje. Na pewno coś jeszcze odkryjemy, jestem tego pewna.

Chcą nawiązać do przeszłości

Prezes Twierdzy Srebrna Góra mówi o przyszłości, bo w planach jest odtworzenie restauracji.

- Mamy opracowaną dokumentację projektową łącznie z pozwoleniami budowlanymi i konserwatorskimi na odtworzenie restauracji. Chcemy stworzyć frontową szklaną elewację, która będzie nawiązywała do tej z przeszłości. W środku zostawimy zabezpieczone, ale nieodremontowane do końca ściany tak, by pokazać charakter tego miejsca sprzed lat - wyjaśnia Pawnuk. I dodaje, że czas powstania restauracji zależy od tego kiedy uda się pozyskać fundusze na zrealizowanie projektu.

