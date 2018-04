W Turawie (woj. opolskie) ktoś skradł ważący kilka ton głaz. Kamień kilkadziesiąt lat temu został uznany za pomnik przyrody. Teraz została po nim wyrwa w ziemi. Pomnika szukają policjanci i mieszkańcy gminy.

Głaz wysoki na metr i długi na ponad 160 centymetrów leżał pomiędzy turawskimi jeziorami tuż przy ścieżce spacerowej i na stałe wpisał się w krajobraz.

Dlatego okolicznym mieszkańcom nie mieści się w głowach, że nagle zniknął. "20 lat koło niego spacerowałam. (...) Pusto bez niego" - napisała na facebookowym profilu "I Love Turawa" pani Ania.

Policja szuka sprawców kradzieży

Według miejscowych urzędników do kradzieży mogło dojść na początku marca. Jeszcze 1 marca głaz widział pracownik gminy, a dziesięć dni później turystka, która co roku fotografuje się w tym miejscu. Zdaniem urzędników do podniesienia głazu, a później jego wywiezienia trzeba było użyć koparki lub innego specjalistycznego sprzętu. O sprawie poinformowano policję.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o kradzieży głazu, który jest pomnikiem przyrody. Taki czyn jest przestępstwem, dlatego sprawą zajęli się kryminalni z Ozimka - informuje st. sierż. Przemysław Kędzior z biura prasowego opolskiej policji. Funkcjonariusze na miejscu kradzieży dokonali oględzin. Teraz ustalają ewentualnych świadków zniknięcia pomnika przyrody i szukają osób, które mogą mieć związek z jego kradzieżą.

