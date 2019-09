Tak wygląda wiązka lasera oślepiająca pilota samolotu. Namierzyli osobę, która ją wystrzeliła

Po oburzającym incydencie oślepiania laserem warszawskiej załogi śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dwoje fotografów postanowiło podzielić się swoimi, podobnymi doświadczeniami "z powietrza". W trakcie nocnych zdjęć do albumu obrazującego Polskę z lotu ptaka ktoś próbował oślepić także ich, co uwiecznili na serii fotografii. Żartownisia udało się namierzyć.

Mariusz Mioduski, lekarz LPR, dostał wiązką lasera prosto w oczy w trakcie powrotu z nocnej akcji na autostradzie. Ktoś przez dłuższy czas świecił w kierunku śmigłowca i nie odpuszczał. Efekt jest taki, że pan Mariusz ma uszkodzoną siatkówkę. Ze względu na nadwrażliwość na światło musi chodzić w ciemnych okularach, a o pracy na pokładzie śmigłowca musi jak na razie zapomnieć.

Szczęście w nieszczęściu, że wraz z lekarzem, oślepiony nie został także pilot, którego wytrącenie z koncentracji mogłoby doprowadzić do katastrofy.

Wiązka w obiektyw

Laserem w śmigłowiec LPR W Warszawie ktoś... czytaj dalej » Niestety takich incydentów jest znacznie więcej. Dlatego dwoje fotografów, przejętych zdarzeniem z Warszawy, postanowiło ku przestrodze opublikować dwa zdjęcia, które mocno działają na wyobraźnię.

"Tak wygląda wiązka lasera skierowanego w niebo z perspektywy samolotu. Małego lasera, który można kupić w sklepie za kilka złotych!" - piszą w poście na facebooku Aleksandra Łogusz i Maciej Margas, autorzy albumu Poland On Air.

Obie fotografie przedstawiają nocną panoramę Wrocławia. Na jednym jest ona w dużej mierze przesłoniona wielką, oślepiającą, zieloną plamą. To żaden błąd w sztuce, tylko wiązka lasera skierowana w stronę awionetki. Na drugim zdjęciu dokładnie widać skąd wiązka została wystrzelona.

- To była nocna sesja nad Wrocławiem. Mieliśmy przy sobie sprzęt, który pozwalał na zrobienie zdjęć bardzo wysokiej jakości - mówi Aleksandra Łogusz.

- Zrobiłem precyzyjne zdjęcia, dzięki którym można było zlokalizować konkretny blok, okno i mieszkanie, skąd do nas celowano - dodaje Maciej Margas.

Umorzone

Sprawę zgłosili do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Potem trafiła na policję. Sprawca, 30-letni elektryk, usłyszał zarzuty i...

- Czyn został zakwalifikowany jako mało szkodliwy społecznie, a postępowanie warunkowo umorzono - przyznaje Łogusz.

- Ten mężczyzna się przyznał. Tłumaczył, że myślał, że celuje w drona, bo ostatnio latał mu taki za oknem i go denerwował. Trudno uwierzyć, że ktoś może pomylić samolot z dronem - mówi Maciej Margas.

To nie był jedyny raz, kiedy ktoś próbował oślepić autorów albumu Poland On Air. W ciągu około 40 godzin w powietrzu, zdarzyło się to przynajmniej pięć razy, w tym trzy razy podczas jednego lotu nad Warszawą. Skutki takiego działania mogą być katastrofalne.

Za oślepienie załogi i sprowadzenie zagrożenia w ruchu powietrznym prawo lotnicze przewiduje grzywnę i karę więzienia od roku do 10 lat, a w szczególnych sytuacjach nawet do lat 12.