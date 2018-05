Nowa Wieś Wielka: tajemniczy przedmiot spadł na łąkę sołtysa

We wtorek rano sołtys Nowej Wsi Wielkiej (Dolny Śląsk) na swojej łące znalazł bardzo niecodzienny przedmiot. Był roztrzaskany na kilka kawałków, ale jego kształt dość dobrze się zachował. Ni to rakieta, ni to skrzydło. W środku jakiś napis po czesku. Zagadka wkrótce została rozwikłana przez śledczych.