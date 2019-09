Za psie kupy stanie przed sądem

"Znów to samo" - alarmują strażnicy miejscy ze Świdnicy (Dolnośląskie) i opisują zachowanie mieszkanki, która notorycznie ma nie sprzątać po swoim psie. Kilkukrotne karanie kobiety mandatem nie poskutkowało, dlatego strażnicy teraz zdecydowali się złożyć do sądu wniosek. Ich zdaniem to pierwszy taki przypadek na Dolnym Śląsku.