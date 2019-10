Szedł drogą, nie miał odblasków, potrącił go samochód. Policja pokazuje nagranie





Nagranie pokazujące moment potrącenia pieszego kierowca przekazał policjantom ze Świdnicy (Dolnośląskie). Pieszy, który nie miał odblasków, ze zdarzenia wyszedł bez poważniejszych obrażeń. Jednak jego lekkomyślność mundurowi postanowili wykorzystać, by przypomnieć o konieczności noszenia odblasków.

Wychodzi zza autobusu i niemal wpada pod samochód. "Kierowcy nie są wszechwiedzący" Groźna sytuacja... czytaj dalej » Noc, prosty odcinek nieoświetlonej drogi. Kierowca zwalnia i zjeżdża na prawy pas prowadzący na stację benzynową. Chwilę przed zjazdem uderza w idącego drogą mężczyznę, który odbija się od auta i upada kilka metrów dalej.

"Odblaski to widoczność i bezpieczeństwo"

- Pieszy nie miał odblasków, a odblaski zapewniają widoczność, a dzięki temu bezpieczeństwo. Dobitnie pokazuje to film ze zdarzenia drogowego, które na szczęście nie zakończyło się tragicznie - informuje sierż. szt. Magdalena Ząbek z policji w Świdnicy. I dodaje, że mężczyzna, który postanowił sobie skrócić drogę, wyszedł ze zdarzenia z ogólnymi potłuczeniami. Tuż po zdarzeniu, co widać na nagraniu, błyskawicznie podniósł się z jezdni.

Policja opublikowała nagranie, by przypomnieć pieszym o konieczności noszenia odblasków. - Poruszając się o zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym, jesteśmy zobowiązani do używania elementów odblaskowych tak, by być widocznymi dla innych uczestników ruchu drogowego - podkreśla Ząbek.

