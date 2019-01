Policja: 83-latek zaatakował dwóch pacjentów, uderzył pielęgniarkę





Foto: shutterstock | Video: Google Earth Sprawę wyjaśnia policja

Starszy mężczyzna, hospitalizowany w szpitalu "Latawiec" w Świdnicy (województwo dolnośląskie), zaatakował ostrym narzędziem dwóch innych pacjentów. Uderzył też pielęgniarkę. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

"Zamknij mordę, bo nie mogę zebrać myśli". Pacjentka się skarży na lekarza, szpital "nie potwierdza" "Festiwal... czytaj dalej »

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Jak podaje policja, około godziny 6 rano 83-latek zaatakował dwóch mężczyzn, którzy leżeli razem z nim w sali na oddziale. Obaj zostali zranieni "ostrym narzędziem". Lokalny portal doba.pl precyzuje, że napastnik użył noża do obierania warzyw.

Pielęgniarkę z kolei miał uderzyć "innym, nieokreślonym narzędziem".

Wszyscy cali

- Zaatakowani pacjenci to mężczyźni w wieku 98 i 80 lat. Napastnik został zatrzymany, ale jego stan nie pozwala na przewiezie go do aresztu, więc pozostaje w szpitalu. Nikomu nic poważnego się nie stało, obrażenia były powierzchowne - mówi Magdalena Ząbek, rzeczniczka świdnickiej policji.

Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zaatakował innych pacjentów. Okoliczności sprawy wyjaśni policyjne dochodzenie.

Do zdarzenia doszło w szpitalu w Świdnicy:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl